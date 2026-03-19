بيتكوفيتش يضم 6 وجوه جديدة في قائمة الجزائر

استدعى فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، 27 لاعباً، بينهم 6 جدد، استعداداً للمباراتين الوديتين اللتين يلتقي فيهما «الخضر» نظيريه منتخبي جواتيمالا وأوروجواي يومي 27 و31 مارس/آذار في إيطاليا.

وكشف بيتكوفيتش، في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأربعاء، عن أسماء اللاعبين الجدد، وهم الحارسان كيليان بلعزوق (رين الفرنسي)، وملفين ماستيل (لوزان السويسري)، والمدافع أشرف عبادة (اتحاد الجزائر)، ولاعب خط الوسط عادل عوشيش (شالكه الألماني)، وفارس غديجيميس (فروسينوني الإيطالي)، وأحمد النذير بن بوعلي (جيور المجري).

كما سجل عدد من اللاعبين عودتهم إلى «الخضر» بعد غيابهم عن الفريق في بطولة كأس أمم إفريقيا لأسباب مختلفة، وهم المدافع صهيب ناير (جانجان الفرنسي)، ولاعب خط الوسط ياسين تيطراوي (شارلوروا البلجيكي)، وحسام عوار (الاتحاد السعودي)، والمهاجمان أمين غويري (مارسيليا الفرنسي)، وأمين شياخة (كوبنهاجن الدنماركي).

وفي المقابل، خرج من القائمة 12 لاعباً، هم الحارس أسامة بن بوط (معتزل دولياً)، والمدافعون يوسف عطال، وجوان حجام، وسمير شرقي بداعي الإصابة، ولاعبو خط الوسط حيماد عبدلي، وإسماعيل بن ناصر، وآدم زرقان، وإيلان قبال، والمهاجمون بغداد بونجاح، ورضوان بركان، ومنصف بكرار، لأسباب فنية على ما يبدو.

وبرر بيتكوفيتش اختياراته برغبته في التحضير للمستقبل وتجريب لاعبين جدد خلال المعسكر المقبل، خاصة في ظل عدم جاهزية بعض العناصر، إما لافتقادهم للنسق أو لمعاناتهم من الإصابات.

وشدد على أهمية وصول اللاعبين إلى نهائيات كأس العالم في أفضل حال.

وقال: «المهمة لن تكون سهلة في المونديال، مجموعتنا صعبة جداً، سنواجه بطل العالم، والجميع لا يرشحنا للفوز، لكن يجب أن ندخل المباراة دون التفكير في أننا خسرنا مسبقاً».

وأضاف: «الأردن يتطور ولا يخسر كثيراً، وهو منتخب يستحق الاحترام، كما أن منتخب النمسا تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة بفضل العمل القاعدي ومدرسة ريد بول».

وعن مواجهتي جواتيمالا وأوروجواي، أوضح أن ذلك يندرج ضمن «استراتيجية أساليب اللعب بهدف التأقلم مع مختلف الطرق».

ويلتقي المنتخب الجزائري نظيره جواتيمالا يوم 27 مارس/آذار الجاري على ملعب «لويس فيراريس» بمدينة جنوه، ثم يواجه أوروجواي يوم 31 من الشهر نفسه على ملعب «أليانز ستاديوم» بمدينة تورينو.

يذكر أن قرعة نهائيات كأس العالم أوقعت المنتخب الجزائري في المجموعة العاشرة، إلى جانب الأرجنتين حاملة اللقب، والنمسا، والأردن.

وتضم قائمة منتخب الجزائر:

في حراسة المرمى: لوكا زيدان، وأنتوني ماندريا، وملفين ماستيل، وكيليان بلعزوق. في الدفاع: أشرف عبادة، وريان آيت نوري، ورفيق بلغالي، وزين الدين بلعيد، ورامي بن سبعيني، ومهدي دورفال، وعيسى ماندي، وصهيب ناير. في الوسط: هشام بوداوي، وياسين تيطراوي، ورامز زروقي، وحسام عوار، وعادل عوشيش، وفارس شايبي، وإبراهيم مازا. في الهجوم: محمد أمين عمورة، وعادل بولبينة، وفارس غديجيميس، وأنيس حاج موسى، ورياض محرز، وأحمد النذير بن بوعلي، وأمين غويري، وأمين شياخة.