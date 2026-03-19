ديربي مدريد يتصدر الجولة الـ29 من الليغا

تنطلق منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم بمواجهة من العيار الثقيل، حين يستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد على ملعب «سانتياجو برنابيو» يوم الأحد المقبل.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة انتصارات مهمة، منها الفوز على مانشستر سيتي 3-0، ثم التغلب على إلتشي 4-1، قبل العودة للتفوق على سيتي مرة أخرى 2-1 في دوري الأبطال.

وأظهر الريال قوة هجومية واضحة، حيث سجل 24 هدفاً في آخر 10 مباريات بمعدل 2.4 هدف في المباراة الواحدة، واستقبل 8 أهداف فقط بمعدل 0.8 هدف في المباراة، محققاً 3 مباريات دون استقبال أي هدف.

وعلى ملعبه، حقق ريال مدريد 5 انتصارات في آخر 6 مباريات بالدوري الإسباني، مسجلاً 17 هدفاً واستقبل 5 أهداف فقط، ما يعكس قوة الفريق على أرضه.

ويتواجد الريال في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر.

وعلى الجانب الآخر، لا يمكن التقليل من خطورة أتلتيكو مدريد، الفريق الذي يقوده المدرب المخضرم دييجو سيميوني، والذي يعتمد على أسلوبه المعروف بالانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية.

ورغم بعض التذبذب في النتائج خارج ملعبه، يظل أتلتيكو منافساً عنيداً، خاصة في المباريات الكبرى، حيث يجيد إغلاق المساحات واستغلال أخطاء المنافسين عبر الهجمات المرتدة السريعة.

ويتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

وسجل أتلتيكو 14 هدفاً في آخر 10 مباريات بمعدل 1.4 هدف في المباراة، بينما استقبل 9 أهداف، مع تحقيق 5 مباريات دون استقبال أهداف.

وخارج أرضه، حقق أتلتيكو فوزين وتعادلين وخسارتين في آخر 6 مباريات بالدوري، مستفيداً من خبرة لاعبيه في إغلاق المساحات والتنظيم الدفاعي.

وتبدو المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة أن الفريقين يمتلكان قدرات هجومية قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة.

وتشير الأرقام إلى احتمال تسجيل أهداف، في ظل المعدلات التهديفية الجيدة للفريقين، إضافة إلى بعض الثغرات الدفاعية التي ظهرت مؤخراً، كما أن المواجهات السابقة بين الفريقين غالباً ما تتسم بالإثارة والندية.

وعلى صعيد تاريخ المواجهات، يتفوق ريال مدريد بشكل واضح، حيث التقيا في أكثر من 240 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها ريال مدريد أكثر من 120 انتصاراً، مقابل نحو 60 فوزاً لأتلتيكو، فيما حسم التعادل قرابة 60 مواجهة.

وفي منافسات الدوري تحديداً، تواجه الفريقان في نحو 177 مباراة، فاز ريال مدريد في أكثر من 90 منها، مقابل حوالي 40 انتصاراً لأتلتيكو، مع أكثر من 40 تعادلاً.

ورغم هذا التفوق التاريخي، فإن المواجهات الأخيرة شهدت تقارباً كبيراً في النتائج، ما يؤكد أن ديربي مدريد لم يعد يُحسم بالأرقام فقط، بل بتفاصيل الحالة الفنية لكل فريق.

وسيعتمد ريال مدريد على فرض أسلوبه منذ البداية من خلال الضغط العالي والاستحواذ ومحاولة تسجيل هدف مبكر، فيما قد يلجأ أتلتيكو إلى التكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة واستغلال المساحات خلف دفاع أصحاب الأرض.

وفي مواجهة أخرى، يستضيف برشلونة نظيره رايو فايكانو على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» في اليوم ذاته، في مباراة يسعى خلالها الفريق الكتالوني إلى تعزيز صدارته.

ويعيش برشلونة فترة مميزة تحت قيادة المدرب هانسي فليك، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، بعد سلسلة نتائج قوية، كان آخرها الفوز على إشبيلية 5-2.

ويسجل برشلونة 3.6 هدف في المباراة الواحدة على أرضه، ما يجعل «كامب نو» حصناً صعباً أمام المنافسين.

وفي الخط الأمامي، يعتمد الفريق على قوة روبرت ليفاندوفسكي التهديفية، إلى جانب مهارات رافينيا في صناعة اللعب.

ورغم ذلك، لا يعد رايو فايكانو منافساً سهلاً، إذ يمتلك القدرة على إزعاج الفرق الكبرى، معتمداً على التنظيم الدفاعي وسرعة التحول الهجومي.

ويحتل رايو المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة، بعدما حقق 4 تعادلات في آخر 6 مباريات، لكنه يعاني خارج أرضه.

وتفتتح مباريات الجولة غداً الجمعة بمواجهة فياريال وريال سوسيداد، فيما تقام مباريات السبت بين إلتشي ومايوركا، وإسبانيول وخيتافي، وليفانتي وريال أوفيدو، وأوساسونا وجيرونا، وأشبيلية وبلنسية.

وفي مباريات الأحد، يلتقي سلتا فيجو مع ديبورتيفو ألافيس، وأتلتيك بلباو مع ريال بيتيس، وبرشلونة مع رايو فايكانو، وريال مدريد مع أتلتيكو مدريد.