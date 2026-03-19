اختبارات قوية لباريس ومارسيليا وليون في الدوري الفرنسي

يحل باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على نيس، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، التي تشهد اختبارات صعبة لأندية المقدمة.

يدخل الفريق الباريسي بقيادة مديره الفني لويس إنريكي مواجهة نيس منتشياً على المستويين الذهني والبدني، بعد تأهله لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بالفوز ذهاباً وإياباً على تشيلسي الإنجليزي، ليجد نفسه أمام مواجهة إنجليزية جديدة عندما يلاقي ليفربول، الذي تأهل على حساب جالطة سراي التركي.

كما استفاد إنريكي ولاعبوه بدنياً من تأجيل مباراة الفريق أمام نانت في الجولة الماضية للتفرغ لمواجهة تشيلسي، ليبقى في الصدارة برصيد 57 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن لانس صاحب المركز الثاني، الذي فرط في فرصة اعتلاء القمة بعد خسارته أمام لوريان.

ويتطلع إنريكي لتصحيح مسار فريقه محلياً بعد خسارتين في آخر خمس جولات، ما سمح لمنافسيه بالاقتراب وتهديد الصدارة.

ولن تكون مهمة باريس سهلة، في ظل انتعاش نيس، الذي يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة صحوته، بعد فوزه على آنجيه في الجولة الماضية، وهو الأول له في خمس مباريات، كما يطمح للابتعاد عن مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

وتفتتح منافسات الجولة، غداً الجمعة، بلقاء لانس مع آنجيه، حيث يسعى لانس لتحقيق فوز يمنحه الصدارة مؤقتاً، ويوقف نزيف النقاط بعد خسارتين وتعادل في آخر خمس جولات.

أما آنجيه، فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة، بعد تحقيقه فوزاً واحداً مقابل أربع هزائم في آخر خمس مباريات.

وتشهد الجولة مواجهات قوية أخرى، حيث يلتقي أولمبيك ليون مع موناكو، فيما يستضيف أولمبيك مارسيليا فريق ليل على ملعب فيلودروم، وتقام المباراتان يوم الأحد.

ويدخل ليون مواجهة موناكو بحثاً عن الخروج من نتائجه السلبية، بعد خسارتين وتعادلين في آخر أربع مباريات، ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

وقبل هذه المواجهة، يسعى ليون لحسم تأهله إلى دور الثمانية بالدوري الأوروبي، عندما يستقبل سيلتا فيجو، اليوم الخميس، بعدما تعادل معه ذهاباً 1/1 في إسبانيا.

في المقابل، استعاد موناكو توازنه سريعاً بعد خروجه من دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان، وحقق خمسة انتصارات متتالية، ليتقدم إلى المركز السادس برصيد 43 نقطة، معززاً فرصه في التأهل القاري.

أما مارسيليا، صاحب المركز الثالث برصيد 49 نقطة، فيأمل في تحقيق فوزه الرابع توالياً، مستغلاً الإرهاق الذي يعانيه ليل، صاحب المركز الخامس برصيد 44 نقطة، قبل مواجهته الأوروبية أمام أستون فيلا.

وفي إطار الصراع على المراكز الأوروبية، يستضيف رين، صاحب المركز السابع برصيد 43 نقطة، فريق ميتز متذيل الترتيب برصيد 13 نقطة، في مباراة تبدو سهلة نظرياً.

وتقام أيضاً عدة مباريات أخرى، حيث يلتقي تولوز مع لوريان، وأوكسير مع بريست، وباريس إف سي مع لوهافر، بينما يحل ستراسبورج ضيفاً على نانت.