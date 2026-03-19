إشادة مغربية بتجريد السنغال من اللقب الأفريقي

ثمن الاتحاد المغربي لكرة القدم قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتجريد السنغال من اللقب الأفريقي، معتبراً أنه يعزز احترام القوانين ويوفر الاستقرار اللازم لضمان حسن تنظيم المنافسات الدولية.

وأوضح الاتحاد أنه، منذ اندلاع الأحداث التي أدت إلى إيقاف المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية ضد السنغال، تمسك بمطلبه الأساسي المتمثل في التطبيق الصارم للوائح المنظمة، مشدداً على أن تحركه لم يكن موجهاً للتشكيك في الأداء الرياضي، بل كان هدفه ضمان احترام القواعد المعمول بها.

وأشار، حسبما نقلت منصة «الصحيفة» المغربية، إلى أن القرار الحالي جاء بعد استئناف تقدم به الاتحاد المغربي ضد حكم أولي، حيث أقر الاتحاد القاري بأن القاعدة المعروفة والملزمة لجميع الأطراف لم تُطبق بالشكل المطلوب.

وأكد الاتحاد المغربي التزامه الكامل بكافة الأطر القانونية المتعلقة بتدبير النزاعات، من خلال تقديم مذكراته والمشاركة في جلسات الاستماع، في إطار الدفاع عن حقوقه وضمان احترام القوانين المنظمة للمنافسات.

واعتبر أن هذا القرار من شأنه توضيح كيفية التعامل مع الحالات المشابهة مستقبلاً، بما يعزز من مصداقية وتناغم المنافسات، خاصة على مستوى الكرة الأفريقية.

وجدد الاتحاد المغربي تأكيده على مواصلة الدفاع عن التطبيق العادل والصارم للوائح أمام مختلف الهيئات القارية والدولية، مع تطلعه بثقة للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها كأس العالم وكأس أفريقيا للأمم للسيدات المرتقبتان هذا الصيف.

وأشاد بمشاركة كافة الدول في هذه النسخة من كأس أفريقيا للأمم، واصفاً إياها بمحطة مهمة في مسار تطور كرة القدم الأفريقية.