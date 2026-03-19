ريال مدريد يعطل خطة يونايتد

أفادت مصادر قريبة من المفاوضات لرويترز بأن مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، دخل في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع برونو جيمارايش، قائد نيوكاسل يونايتد، مقابل حوالي 80 مليون يورو، لكن تجدد اهتمام ريال مدريد بضمه يهدد بتعقيد الصفقة المقترحة.

وفتح خروج نيوكاسل من دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة ثقيلة أمام برشلونة، الباب أمام احتمالية رحيل لاعب الوسط البرازيلي، فيما يسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع اللاعب (28 عاماً) ليحل محل كاسيميرو، الذي أعلن بالفعل عزمه الرحيل.

وقالت المصادر إن كاسيميرو شخصياً رشح جيمارايش خليفة له في النادي، مشيراً إلى خبرته ومهاراته القيادية.

وأشارت الاتصالات الأولية إلى أن الاهتمام المتبادل قد يسهل التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، فإن تحرك ريال مدريد المفاجئ لضم لاعب الوسط ربما يكون قد غيّر المشهد بشكل كبير.

ودائماً ما كان جيمارايش محل إعجاب الفريق الإسباني منذ عهد كارلو أنشيلوتي، الذي أوصى النادي بالتعاقد معه قبل ثلاث سنوات ليكون خليفة لوكا مودريتش وتوني كروس في خط وسط ريال مدريد، وكاد اللاعب أن ينضم إلى النادي.

لكن انتقاله إلى ريال مدريد، الذي كان مقرراً في صيف 2022، تعثر عندما قدم نيوكاسل عرضاً بقيمة تقارب 50 مليون يورو في يناير 2022 للتعاقد معه من أولمبيك ليون، مما أدى فعلياً إلى إحباط طموحات ريال مدريد، ليحط اللاعب الرحال في شمال إنجلترا.

وبعد أربع سنوات، يراقب ريال مدريد جيمارايش عن كثب مرة أخرى، مع قرب رحيل إدواردو كامافينجا، وسعي النادي للتعاقد مع لاعب ذي حضور قوي في خط الوسط الموسم المقبل.