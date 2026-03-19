مدرب نيوكاسل يفسر الخروج أمام برشلونة في دوري الأبطال

بدا إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، محبطًا بسبب انهيار دفاعي كارثي، حيث أُقصي فريقه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مساء أمس الأربعاء، على يد برشلونة الإسباني بطريقة قاسية.

وبعد أداء بطولي في معظم فترات مباراة الذهاب وجزء من مباراة الإياب، استقبلت شباك نيوكاسل سبعة أهداف، ليخسر بنتيجة إجمالية 3-8.

وأشار هاو إلى قلة التركيز كسبب رئيسي للهزيمة في كتالونيا، حيث تأهل برشلونة بسهولة إلى دور الثمانية، بعد التعادل 1-1 في ملعب «سانت جيمس بارك».

وشهدت مباراة الإياب مساهمة رافينيا في ستة أهداف، فيما سجل كل من روبرت ليفاندوفسكي ومارك بيرنال ولامين يامال وفيرمين لوبيز.

واعترف هاو، في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»: «لم يكن الدفاع اليوم (الأربعاء) على نفس مستوى أدائه قبل أيام قليلة أمام تشيلسي، بدءًا من الهدف الأول، حيث انزلق لاعبان، ثم استقبلنا هدفًا من ركلة ثابتة، وربما كانت ركلة الجزاء هي الضربة الكبرى».