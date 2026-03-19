رقم تاريخي لميسي وخروج مؤلم لإنتر ميامي من «كونكاكاف»

سجل ليونيل ميسي الهدف رقم 900 في مسيرته، لكنه لم يكن كافيًا لعبور إنتر ميامي إلى دور الثمانية ببطولة كأس أبطال كونكاكاف لكرة القدم.

وسجل كريستيان إسبينوزا هدف التعادل لناشفيل 1-1 في مباراة الإياب، وهو ما كان كافيًا لتأهل ناشفيل إلى دور الثمانية مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وجاء الهدف التاريخي لميسي بعد سبع دقائق فقط من بداية اللقاء، حيث استدار داخل منطقة الجزاء وسدد بقدمه اليسرى من مسافة 12 ياردة ليهز الشباك.

وفي ليلة ممطرة شهدت إلغاء اللعب في بطولة ميامي المفتوحة للتنس، فشل أصحاب الأرض في ترجمة استحواذهم الأكبر إلى هدف ثان.

وأهدر هاني مختار فرصة ذهبية للتعادل، قبل أن يسجل إسبينوزا الهدف الحاسم، مستغلًا كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء وسط ارتباك دفاعي من لاعبي ميامي، بعد تسديدة اصطدمت بالدفاع من أكسيل مويل.

وكان أمام ميسي فرصة أخيرة في الوقت بدل الضائع، لكن محاولته تم التصدي لها، لتنتهي آمال إنتر ميامي في البطولة.