من الحزن إلى الفرح.. رد فعل إبراهيم دياز بعد إنجاز المغرب يفاجئ الجماهير



احتفل المغربي إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد، بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بتتويج منتخب بلاده المغرب بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 رغم خسارة المباراة النهائية على يد السنغال.

وخسر المنتخب المغربي المباراة التي جرت يوم 18 يناير الماضي بالرباط بنتيجة 0-1 على يد ضيفه السنغالي، وسط أحداث مثيرة.



وتعرض دياز لانتقادات قاسية بعدما أهدر بغرابة ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليضيع فرصة سهلة للفوز باللقب لأول مرة منذ 50 عاماً، حيث سجل بابي جاي لاحقاً هدف التتويج السنغالي.



وكان الاتحاد الأفريقي «الكاف» قد أعلن مساء الثلاثاء عن مفاجأة مدوية بتجريد السنغال من لقبه الذي حصل عليه بعد مخالفته للمادتين 82 و84 من لوائح كاف، ليتم منح اللقب للمغرب ليكون الثاني في خزائنه.



وتزامن إعلان القرار المفاجئ مع نهاية مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بملعب الاتحاد في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث أمّن الفريق الملكي تأهله إلى الدور ربع النهائي بعدما كرر فوزه 2-1 بمشاركة دياز.



وعقب المباراة، رصدت الكاميرات فرحة دياز المزدوجة بتأهل ريال مدريد، وكذلك بحصد لقب لم يكن في الحسبان.



وبدت ملامح الدهشة والفرح على وجه دياز بعدما علم بخبر تتويج المغرب، خصوصاً أنه أحد أبرز المستفيدين من القرار، بعد ركلته الضائعة في النهائي.