«هل هذه كرة قدم أم مونوبولي؟».. نجم ليفربول السابق يسخر من قرار «كاف»

أبدى المحلل الإنجليزي جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق، استغرابه وسخريته من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بسحب لقب كأس أمم أفريقيا 2025 من السنغال ومنحه إلى المغرب.

وأكد كاراجر أن هذا الأمر يستحيل حدوثه في دوري أبطال أوروبا أو كأس أمم أوروبا، مشددًا على أن كأس أمم أفريقيا ليست بطولة كبرى.

وقال كاراجر عبر شبكة «سكاي سبورتس»: «السنغال فازت بنهائي كأس الأمم الأفريقية، الجماهير هتفت فرحًا، اللاعبون رفعوا الكأس، الجميع احتفل، ثم يُقال لهم: لا، آسفون، المغرب هو الفائز 3-0! هل تمزحون؟».

وشن النجم الإنجليزي السابق هجومًا على الكرة الإفريقية، قائلًا: «لهذا السبب تحديدًا قلت إن كأس الأمم الأفريقية ليست بطولة كبرى.. هل يمكن أن يحدث هذا في نهائي دوري أبطال أوروبا؟ أو في نهائي كأس الأمم الأوروبية؟ هذا مستحيل».

وأضاف: «لا يُمنح اللاعبون الميداليات ثم يُقال لهم: في الحقيقة، الفريق الآخر هو الفائز. هذا جنون».

تخيلوا فقط المشهد في غرفة الملابس.. لاعبو السنغال يبكون، ولاعبو المغرب يحتفلون.. من يحمل الكأس الآن؟ هل هذه كرة قدم أم لعبة مونوبولي؟

واختتم: «بصراحة، إنها مزحة.. يجب أن تتمحور البطولة حول ما يحدث على أرض الملعب، وليس في المكاتب. لكن لا، في كأس الأمم الأفريقية يمكنك الاحتفال بالكأس اليوم وخسارتها غدًا. لهذا السبب لطالما قلتها، في أوروبا لن يحدث هذا أبدًا».