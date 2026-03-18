أرتيتا يشيد بإيزي بعد التأهل الأوروبي أمام ليفركوزن

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، أن الهدف الرائع الذي سجله إيبيريتشي إيزي، والذي قاد الفريق الإنجليزي للصعود إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب باير ليفركوزن، هو «السبب وراء وجوده هنا».

وأطلق إيزي قذيفة صاروخية مذهلة من مسافة 20 ياردة، مسجلًا الهدف الأول لأرسنال، قبل أن يضيف زميله ديكلان رايس الهدف الثاني للفريق اللندني، الذي فاز 2-0 على نظيره الألماني، أمس الثلاثاء، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية بالعاصمة البريطانية لندن، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي، عقب انتصاره 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

واحتاج إيزي (27 عامًا) إلى بعض الوقت للتأقلم مع الحياة مع فريق «المدفعجية»، الذي انتقل إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من كريستال بالاس الإنجليزي مقابل 67.5 مليون جنيه إسترليني (90 مليون دولار)، لكن أرتيتا شدد على أنه الآن يبدو في كامل جاهزيته.

وقال أرتيتا عقب المباراة: «كنا بحاجة إلى لحظة سحرية من إيزي ليسجل هدفًا رائعًا، كانت تسديدة مذهلة منحتنا التقدم في النتيجة».

وأضاف: «أعتقد أنه يلعب كل ثلاثة أيام الآن. لديه إيقاع جيد حاليًا، ويتفاهم مع زملائه في الفريق، ويعرف ما نريده، خاصة فيما يتعلق بمستوى نشاطه وسرعته في التصرف بالكرة وبدونها. في المساحات التي يتحرك فيها، والهدف الذي يظهره في كل مرة يكون فيها داخل منطقة الجزاء أو حولها، وهذا هو سبب وجوده هنا، لخلق مثل هذه اللحظات الحاسمة».

وأوضح المدرب الإسباني، في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «إذا قارنت عدد الدقائق التي لعبها طوال مسيرته، فإن عدد دقائقه الآن أعلى بكثير من أي موسم مضى، وهذا يدل على ثبات مستواه».

وتابع: «إنه دائمًا في كامل لياقته. اليوم اضطر للخروج، لأنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه، لكنه يتعامل مع الضغط والظروف والتوقعات بشكل ممتاز».

وواجه أرسنال صعوبة بالغة أمام ليفركوزن في لقاء الذهاب الذي جرى في ألمانيا الأسبوع الماضي، واحتاج إلى ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة أحرزها كاي هافرتز ليحقق التعادل 1-1.

ورغم ذلك، فرض أرسنال سيطرته على مجريات الأمور في لقاء الإياب، الذي أقيم على ملعب «الإمارات»، ولم يكن هناك ما يعيب هذا الفوز أو ما يثير انتقادات النقاد.

وتأهل فريق أرتيتا إلى دور الثمانية بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي، ومع مواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي في الدور المقبل، فإنه يطمح لبلوغ الدور قبل النهائي مرة أخرى على الأقل.

وعلاوة على ذلك، يتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، بفارق 9 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي سيواجهه في نهائي كأس الرابطة يوم الأحد المقبل، إلى جانب خوض مباراة أخرى ضد ساوثهامبتون، الناشط بدوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب»، في دور الثمانية لبطولة كأس إنجلترا، ما يجعل تحقيق رباعية تاريخية أمرًا ممكنًا في الأسابيع المقبلة.

وبعدما تصدى يانيس بلازويتش، حارس مرمى ليفركوزن، ببراعة لتسديدات لياندرو تروسارد وبن وايت وبوكايو ساكا ورايس، لم يتمكن من الصمود قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول أمام قذيفة إيزي.

وحسم رايس المباراة بعد مرور ساعة بقليل، مستغلًا إبعادًا غير متقن من دفاع ليفركوزن، ليتقدم ويسدد الكرة في الشباك من حافة منطقة الجزاء.

وحصل لاعب الوسط الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في المباراة، حيث صرح لشبكة «تي إن تي سبورتس»: «أنا منهك للغاية، فالمباريات تتوالى دون توقف».

وأضاف: «ما زلنا نشارك في جميع المسابقات، لذا أصبحنا نلعب كل ثلاثة أيام منذ أكتوبر الماضي. نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع الأمر، لكنه صعب».

واختتم تصريحاته: «نجد طرقًا للفوز في المباريات، كل شيء يسير على ما يرام. يسألني الجميع من أين أستمد طاقتي، ببساطة أحصل على دفعة ثانية من الطاقة».