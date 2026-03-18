شمايكل يخشى نهاية مسيرته بسبب إصابة خطيرة

اعترف حارس المرمى الدنماركي المخضرم كاسبر شمايكل بأن مسيرته الكروية قد تكون اقتربت من نهايتها بسبب إصابة خطيرة في الكتف.

ويعاني حارس مرمى فريق سلتيك الاسكتلندي من آلام مستمرة منذ إصابته في كتفه الأيسر أثناء مشاركته مع منتخب بلاده العام الماضي، حيث تفاقمت الإصابة خلال مباراة ناديه أمام شتوتجارت الألماني الشهر الماضي.

وغاب شمايكل عن المباريات الخمس الأخيرة مع فريقه، وتلقى تشخيصًا «محبطًا» خلال زيارة لأخصائي أول أمس الاثنين.

وفي حديثه لشبكة «سي بي إس سبورتس جولازو»، قال شمايكل: «سأحتاج الآن إلى عمليتين جراحيتين لعلاج كتفي».

وأضاف: «إنها ضربة موجعة، لقد تعرضت لتمزق في عضلة الذراع، وتمزق في الكفة المدورة، وخلع في الكتف، وتمزق في الغضروف المفصلي.. كل شيء تقريبًا قد تضرر. يبدو أنني سأحتاج من 10 إلى 12 شهرًا من إعادة التأهيل».

وشدد الحارس، في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «لا أعرف حقًا كيف أتصرف حيال هذا. ربما تكون هذه آخر مباراة كرة قدم لي. لقد كنت لاعب كرة قدم منذ ولادتي. هذا التفكير مدمر، ومن الصعب جدًا استيعابه في الوقت الحالي».

وسار شمايكل (39 عامًا) على نهج والده بيتر، الذي كان جزءًا لا يتجزأ من سنوات مجد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وامتدت مسيرته في الملاعب لأكثر من عقدين.

وكان شمايكل عضوًا في فريق ليستر سيتي، الذي حقق مفاجأة مدوية بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خمس سنوات، ثم انتقل إلى نيس الفرنسي وأندرلخت البلجيكي قبل انضمامه إلى سلتيك عام 2024.

ومن المقرر أن يخضع شمايكل لعمليته الجراحية الأولى بعد غد الجمعة، وقد تعهد بالقتال من أجل استكمال مسيرته خلال فترة تأهيل طويلة.

وأكد شمايكل: «أقول لنفسي: حسنًا، سأبذل قصارى جهدي لأرى إن كان بإمكاني العودة. سيكون من أعظم إنجازات مشواري الاحترافي أن أتعافى من إصابة كهذه. سأقاتل، وسأبذل قصارى جهدي».