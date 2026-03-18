ميدو ينعت أساطير إفريقيا بـ«المهرجين»

وجه الدولي المصري السابق أحمد حسام ميدو انتقادًا لاذعًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولنجوم القارة السابقين، على خلفية أزمة لقب كأس أمم إفريقيا 2025، بعد قرار «كاف» بسحب اللقب من منتخب السنغال واعتباره خاسرًا للنهائي 0-3 أمام المغرب.

ونعت ميدو أساطير كرة القدم في إفريقيا الذين يشاركون في اجتماعات وفعاليات «كاف» بـ«المهرجين»، معتبرًا أن مواقفهم لا تعكس حجمهم التاريخي، ولا تخدم مصلحة الكرة في القارة.

وكتب ميدو على صفحته عبر موقع «إكس» تعليقًا على القرارات الأخيرة التي شكلت زلزالًا كرويًا عالميًا: «الكاف أصبح مهزلة حقيقية، لقد كنت أقول هذا منذ سنوات، وكنت أقول أيضًا إن العديد من أساطير إفريقيا الذين يشاركون ويحضرون جميع فعاليات واجتماعات الكاف هم مجرد مهرجين».

وأضاف: «إن القرار بسحب اللقب من السنغال ومنحه للمغرب هو أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم، وقرار من شأنه ببساطة أن يقسم إفريقيا».

كما وجه ميدو انتقادات حادة إلى رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، قائلًا: «أحسنت يا موتسيبي، لقد جعلتنا نبدو كما يريدنا البعض في العالم الغربي، ونبدو الآن كأغبياء ومتخلفين وقارة فاسدة».

ودعا لاعب الزمالك وأياكس وتوتنهام السابق إلى إجراء ثورة في الكرة الإفريقية، مشددًا على أن «إفريقيا تستحق الأفضل، ويجب أن تكون هناك ثورة، وكل هؤلاء الأشخاص يجب أن يرحلوا اليوم وليس غدًا»، في إشارة إلى المسؤولين عن الكرة في القارة.

ورغم انتقاداته، شدد ميدو على أنه لا يحمل أي موقف سلبي تجاه المنتخب المغربي، مؤكدًا احترامه الكبير للمغاربة، لكنه عبر عن اعتقاده بأن منتخب السنغال كان الأحق بالتتويج بناءً على ما قدمه داخل أرض الملعب.