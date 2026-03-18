فينيسيوس: مستعدون لما هو قادم في دوري الأبطال

تم اختيار فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، كأفضل لاعب في مباراة فريقه ضد مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء أمس الثلاثاء، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكرر ريال مدريد تفوقه على مانشستر سيتي، وهزمه بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب التي أقيمت في إنجلترا، ليؤكد الفريق الملكي تأهله إلى دور الثمانية في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 15 لقبًا.

وأحرز فينيسيوس جونيور هدفي ريال مدريد في الدقيقتين 22، والثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، لينصب نفسه بطلًا للقاء دون منازع، بينما سجل النرويجي إرلينج هالاند هدف الفريق الإنجليزي الوحيد في الدقيقة 41.

وتأثر مانشستر سيتي بالنقص العددي في صفوفه، بعد طرد لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 20.

وبذلك تأهل ريال مدريد متفوقًا بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهابًا على ملعبه «سانتياغو برنابيو» بثلاثية سجلها نجمه الأوروجواياني فيدريكو فالفيردي، يوم الأربعاء الماضي.

وينتظر الفريق الأبيض في دور الثمانية مواجهة الفائز من بايرن ميونخ الألماني وأتالانتا الإيطالي، علمًا بأن النادي البافاري اقترب كثيرًا من التأهل، عقب فوزه 6-1 ذهابًا في إيطاليا.

وقال فينيسيوس عقب اللقاء، الذي جرى على ملعب «الاتحاد»: «إنها مباراة مهمة جدًا لتعزيز ثقتنا بأنفسنا، لأننا منذ بداية الموسم لعبنا العديد من المباريات الجيدة، لكننا لم نتحكم بقدر ما فعلنا في هذه المباراة».

وأضاف فينيسيوس، في تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لريال مدريد: «كانت مباراة صعبة للغاية ضد فريق ومدرب كبيرين. استحوذوا على الكرة لفترة طويلة، لكننا كنا نعرف ما يجب علينا القيام به: العمل واستغلال الفرص. بالطبع أهدرت العديد من الفرص، لكن اليوم لم أحتج إلى الكثير».

وأوضح نجم ريال مدريد: «إنها لحظة مهمة. كان جميع اللاعبين يعلمون أن المباريات الكبيرة قادمة، وعندما يلعب ريال مدريد في هذه البطولة يتغير كل شيء، الجماهير تتغير واللاعبون يتغيرون. نحن مستعدون لما هو قادم».