غوارديولا ثاني أنجح مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا

كتب بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، اسمه في سجلات التاريخ بدوري أبطال أوروبا، وكواحد من أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم، وذلك على الرغم من الوداع المرير للفريق للبطولة القارية من دور الـ16 على يد ريال مدريد.

ورغم خروج مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في ثمن النهائي أمام ريال مدريد، بعدما خسر على ملعب سانتياغو برنابيو 0-3، قبل أن يخسر مجددًا على أرضه في ملعب الاتحاد 1-2، فإن غوارديولا حقق رقمًا شخصيًا جديدًا له في البطولة الأكبر على مستوى القارة العجوز.

وبات غوارديولا ثاني أكثر مدرب خوضًا للمباريات في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، بـ191 مباراة، متجاوزًا رقم الأسطورة الأسكتلندي أليكس فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق (190 مباراة).

ويتصدر الإيطالي كارلو أنشيلوتي قائمة أكثر المدربين خوضًا للمباريات في دوري أبطال أوروبا بـ218 مباراة، ويبدو أن اللحاق به ليس بالأمر السهل، لكن مع استمرار غوارديولا في قيادة مانشستر سيتي، أو حتى في حال انتقاله إلى نادٍ أوروبي كبير آخر، يمكنه كسر هذا الرقم.

ويبتعد عن غوارديولا وفيرغسون، الفرنسي أرسين فينغر، مدرب أرسنال السابق، بـ178 مباراة، والبرتغالي جوزيه مورينيو بـ154 مباراة في دوري الأبطال.

وبذلك يُعد غوارديولا ثاني أنجح مدرب في تاريخ البطولة بعد أنشيلوتي، سواء على صعيد عدد المباريات أو عدد الألقاب، إذ تُوّج المدرب الإسباني باللقب 3 مرات، مع فريقين مختلفين، عندما حقق الكأس مرتين مع برشلونة في موسمي 2008-2009 و2010-2011، ومرة مع فريقه الحالي مانشستر سيتي عام 2023، ليتساوى مع بوب بيزلي وزين الدين زيدان بـ3 ألقاب، خلف أنشيلوتي الذي أحرز دوري الأبطال 4 مرات.

أكثر المدربين خوضًا للمباريات في دوري أبطال أوروبا:

كارلو أنشيلوتي – 218 مباراة

بيب غوارديولا – 191 مباراة

أليكس فيرغسون – 190 مباراة

أرسين فينغر – 178 مباراة

جوزيه مورينيو – 154 مباراة