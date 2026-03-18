ما بين الصدمة والسخرية.. كيف جاءت ردود أفعال نجوم السنغال على تجريدهم من كأس أفريقيا؟

أثار قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بتجريد منتخب السنغال من لقب كأس أمم أفريقيا، ومنحه للمنتخب المغربي، موجة كبيرة من السخرية بين لاعبي المنتخب السنغالي.

وعقب الإعلان عن القرار مباشرة، بدأ نجوم «أسود التيرانغا» في التفاعل مع ما اعتبره الكثيرون صدمة وقرارًا تاريخيًا في كرة القدم، إذ تنوعت ردود أفعال اللاعبين على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع «إنستغرام»، ما بين الصدمة والسخرية.

وكان موسى نياكاتي أول لاعب من المنتخب السنغالي يتفاعل مع القرار، بعدما نشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» صورة له حاملاً كأس أمم أفريقيا.

وكتب نياكاتي تعليقًا ساخرًا على صورته مع الكأس: «إنهم مجانين.. تعالوا واحصلوا عليه»، في إشارة ساخرة إلى قرار سحب اللقب من السنغال.

كما نشر اللاعب باتي سيس صورًا من تتويج السنغال بكأس الأمم الأفريقية، وعلق على احتساب نتيجة النهائي 3-0 قائلاً: «يمكنهم إضافة ثلاثة أهداف أخرى لصالح البكائين».

أما اللاعب إسماعيلا سار، فقد نشر صورة تحمل سخرية كبيرة من القرار، حيث اكتفى بوضع رموز تعبيرية ضاحكة.

من جانبه، علق ساديو ماني على القرار برسالة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، في ما يشبه البيان، مؤكدًا أن القرار «تجاوز كل الحدود، ولم يعد مجرد كرة قدم»، متهمًا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالفساد وقتل شغف الجماهير في قارة أفريقيا.