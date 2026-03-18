مدرب الريال: العمل الجماعي سر التفوق على السيتي

أثنى ألفارو أربيلوا على تأهل فريقه ريال مدريد الإسباني إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما اجتاز عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16، مشدداً على أن كل يوم يقضيه مع الفريق يمثل درساً جديداً بالنسبة له.

وكرر ريال مدريد تفوقه على مضيفه مانشستر سيتي، وفاز عليه 2-1، مساء أمس الثلاثاء، ليؤكد صعوده إلى دور الثمانية في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها برصيد 15 لقباً.

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفي ريال مدريد في الدقيقتين 22 والثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بينما أحرز النرويجي إرلينج هالاند هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 41.

وتأثر مانشستر سيتي بالنقص العددي بعد طرد لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 20.

وبذلك يتأهل ريال مدريد متفوقاً بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهاباً على ملعبه «سانتياجو برنابيو» بثلاثية نظيفة سجلها الأوروجواياني فيدريكو فالفيردي.

وينتظر الفريق الملكي في دور الثمانية مواجهة الفائز من بايرن ميونخ الألماني وأتالانتا الإيطالي، علماً أن الفريق البافاري اقترب كثيراً من التأهل بعد فوزه 6-1 ذهاباً.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب «الاتحاد» في مانشستر: «اللاعبون قلبوا هذه الوضعية بأدائهم ومواقفهم وجهودهم وموهبتهم وجودتهم».

وأضاف: «الفوز هنا ليس سهلاً في مواجهة إقصائية معقدة أمام فريق يضم العديد من اللاعبين الموهوبين».

وأوضح: «قلة من الناس توقعت فوزنا في المباراتين، لذا أشكر اللاعبين الذين يستحقون ذلك بسبب العمل والجهد الكبيرين».

وتابع: «نعمل على تحقيق أقصى استفادة من اللاعبين، وجعلهم يشعرون بالراحة داخل الملعب، مع الحفاظ على التوازن والعمل الجماعي».

وأشار إلى أن «الموهبة موجودة، لكن الأهم هو توظيفها ضمن منظومة جماعية واضحة».

وشدد قائلاً: «كانت مباراة رائعة أهلتنا للدور التالي، لكن العمل مستمر، وما يهمنا هو ما نقدمه داخل الملعب».

وعن مشوار الفريق، قال: «دوري الأبطال بطولة خاصة بالنسبة لنا، وقد نواجه بايرن ميونخ أو باريس سان جيرمان، وللفوز يجب أن نقدم نفس الأداء».

وتطرق أربيلوا للحديث عن تيبو كورتوا، موضحاً أنه عانى من بعض الانزعاج، ولم يكن من الضروري المخاطرة به، مشيراً إلى أن أندريه لونين قدم أداءً مميزاً.

كما أعرب عن سعادته بعودة كيليان مبابي، مؤكداً أنه ظهر بشكل جيد بعد مشاركته كبديل.

واختتم قائلاً: «كل يوم في ريال مدريد هو درس جديد، وأسعى دائماً لتطوير الفريق وتحقيق أفضل النتائج».