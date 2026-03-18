8 مواجهات تحدد المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي

تتواصل منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم، حيث تقام مباريات إياب دور الـ16، بواقع 8 مباريات، غداً الخميس.

وتتباين حظوظ الفرق المتنافسة في الإياب، بناءً على نتائج مباريات الذهاب، لكن الإثارة ستكون حاضرة، خاصة أن بعض النتائج جاءت متقاربة.

وفي مواجهة إيطالية خالصة، يتطلع روما إلى تعويض جماهيره عن إخفاقه المحلي، بالتأهل إلى دور الثمانية على حساب مواطنه بولونيا.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب بولونيا بالتعادل 1-1، ويسعى روما إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لاقتناص بطاقة التأهل.

وبناءً على نتيجة الذهاب، تبقى جميع الاحتمالات قائمة في المواجهة التي ستجمع الفريقين على ملعب «الأولمبيكو» في العاصمة روما، خاصة أن فريق المدرب جيان بييرو جاسبريني لا يمر بأفضل حالاته.

وخسر روما أمام كومو 1-2 في الجولة الماضية بالدوري، ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 51 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف كومو، ما يجعل سعيه لبلوغ دوري الأبطال محفوفاً بالمخاطر.

وعلى الجانب الآخر، حقق بولونيا الفوز على ساسولو بهدف نظيف في الجولة الماضية، ويدخل المباراة بهدف مفاجأة منافسه على ملعبه.

ومن جانبه، يسعى أستون فيلا الإنجليزي إلى استغلال فوزه ذهاباً على ليل الفرنسي بهدف نظيف، لتحقيق انتصار جديد يضمن له العبور إلى دور الثمانية.

ويعتمد الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لأستون فيلا، على خبرته في البطولة، التي سبق له التتويج بها مع إشبيلية وفياريال.

وفي مواجهة أخرى، يعلم ليون الفرنسي أن مصيره بيده عندما يستضيف سيلتا فيجو الإسباني، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.

ويدخل بورتو البرتغالي مواجهته أمام ضيفه شتوتجارت الألماني، مستنداً إلى فوزه ذهاباً في ألمانيا بنتيجة 2-1.

ويمر بورتو بحالة فنية مميزة، بعد تصدره الدوري البرتغالي بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه سبورتنج لشبونة وبنفيكا، ويسعى لمواصلة تألقه قارياً.

في المقابل، سيحاول شتوتجارت بذل أقصى جهده لقلب الطاولة رغم صعوبة المهمة.

ويأمل ريال بيتيس الإسباني في تعويض خسارته ذهاباً خارج أرضه أمام باناثينايكوس اليوناني، وتحقيق الفوز للتأهل، فيما يلتقي فرينكفاروش المجري مع سبورتنج براجا البرتغالي على أرض الأخير، ساعياً للحفاظ على فوزه ذهاباً بهدفين دون رد.

ويدخل جينك البلجيكي مواجهة صعبة أمام فرايبورج الألماني خارج أرضه، حيث يسعى الأخير لقلب خسارته ذهاباً بهدف نظيف، فيما يأمل نوتنجهام فورست في تعديل المسار عندما يستضيف ميتيلاند الدنماركي، الذي فاز ذهاباً بهدف نظيف.