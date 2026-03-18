تورينو الأقرب وغياب باري ونابولي عن سباق «يورو 2032»

تواصل اللجنة المنظمة لبطولة أمم أوروبا «يورو 2032» في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم العمل على اختيار الملاعب الخمسة التي ستستضيف البطولة القارية بالاشتراك مع تركيا، وسط متغيرات جديدة طرأت على قائمة المدن المرشحة.

وأفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الثلاثاء، بأنه من المقرر حسم اختيار الملاعب الخمسة النهائية بحلول أكتوبر /تشرين الأول/ المقبل.

وبحسب منصة «سبورت ميدياسيت» الإيطالية، تعد مدينة تورينو، بملعب «أليانز ستاديوم»، المدينة الوحيدة المضمونة في القائمة حتى الآن، بينما تظل روما مرشحة قوية، إما بملعب «الأولمبيكو» بعد تحديثه، أو عبر مشروع ملعب نادي روما الجديد في منطقة بيترالاتا.

وفي تطور لافت، كشفت صحيفة «لا جازيتا دي ميزوجيورنو» أن مدينة باري خرجت رسمياً من السباق، إذ ترى الإدارة المحلية أن تكلفة تحديث ملعب «سان نيكولا» البالغة 30 مليون يورو غير مستدامة، خاصة في ظل معاناة فريقها لتفادي الهبوط من دوري الدرجة الثانية. كما أشارت التقارير إلى خروج مدينتي نابولي وفيرونا من دائرة المنافسة أيضاً.

وفي المقابل، لا يزال الغموض يحيط بموقف مدينة ميلانو، الذي يتوقف على سرعة بناء ميلان وإنتر ميلان لملاعبهما الجديدة.

وتدخل مدينتا جنوه وفلورنسا دائرة المنافسة، بينما تبرز مدينة ساليرنو كمرشح قوي بملعب «أريكي» نظراً لسهولة تطويره، فيما يظل موقف مدينة كالياري معلقاً بمدى تقدم العمل في ملعبها الجديد المخصص للأسطورة جيجي ريفا.