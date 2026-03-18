مبابي يضخ ملايين اليوروهات لإنقاذ ناديه

شارك كيليان مبابي، المساهم الأكبر في نادي ستاد ماليرب كان، في زيادة رأس مال النادي في ديسمبر الماضي، وفقاً لتقارير نشرتها صحيفة «لانوفيل ريبيبليك» الفرنسية.

واضطر مبابي إلى إنفاق المزيد من الأموال، إذ إن المهاجم الفرنسي، الذي يمتلك أغلبية أسهم النادي مع عائلته من خلال صندوق الاستثمار «كوليشن كابيتال»، دعم خزينة نادي ستاد ماليرب كان، الذي يملك 80% من أسهمه منذ صيف 2024.

وبحسب ما ورد في الصحيفة، فقد شارك مبابي في زيادة رأس مال النادي بقيمة 5.5 مليون يورو، ولم تكن هذه العملية نقدية، إذ قام قائد المنتخب الفرنسي بتحويل جزء من المبلغ الذي أقرضه للنادي إلى أسهم، ليرتفع رأس مال النادي من 16.5 مليون يورو إلى 22 مليون يورو.

وقبل أقل من عامين، وعندما تولى مبابي إدارة النادي، أنفق 3.3 مليون يورو لشراء الأسهم التي كان يحتفظ بها صندوق الاستثمار «أوكتري»، ثم ضخ 9.98 مليون يورو للاستحواذ على 87% من شركة «إس إم سي إنفست»، المالكة لنادي ستاد ماليرب كان، وفقاً للتقرير.

وفي الوقت الراهن، لا يبدو أن هناك عائداً مُرضياً على هذا الاستثمار، فعلى الصعيد الرياضي، عانى نادي إس إم كان من موسم كارثي في 2024-2025، إذ احتل المركز الأخير في دوري الدرجة الثانية وهبط إلى دوري الدرجة الثالثة، ويقبع حالياً في المركز الثاني عشر، تحت قيادة اللاعب الدولي السابق جايل كليشي منذ نهاية ديسمبر /كانون الأول/.