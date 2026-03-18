الشارقة ينتفض ويخطف تعادلاً مثيراً أمام كلباء بثنائية كامارا

عاد الشارقة من بعيد ونجح في انتزاع تعادل ثمين أمام مضيفه كلباء بنتيجة 2-2، في مواجهة مثيرة ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين، بعدما قلب تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى تعادل بطعم الفوز في الشوط الثاني، بفضل تألق مهاجمه عثمان كامارا، أحرز لكلباء كل من شهريار «ركلة جزاء» وسامان قدوس في الدقيقتين 10، 28، وأحرز ثنائية الشارقة عثمان كمارا في الدقيقتين 56، 83، وأهدر فراس بالعربي ركلة جزاء للشارقة في الدقيقة 82، بهذه النتيجة، ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 21 نقطة، ويبقى كلباء في المركز الثامن، ويحل الشارقة خلفه مباشرة بفارق الأهداف.



وشهدت المباراة بداية قوية من جانب الفريقين اللذين أظهرا رغبة واضحة في الوصول إلى الشباك مبكراً. ولم ينتظر كلباء طويلاً، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 10 عبر شهريار موغانلو من ركلة جزاء، احتسبها حكم اللقاء يحيى الملا بعد العودة لتقنية الفيديو، إثر عرقلة المدافع ماجد سرور للاعب الفنزويلي ريني ريفاس داخل منطقة الجزاء.



وحاول الشارقة الرد سريعاً وكثف من ضغطه الهجومي، مطالباً بركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع كلباء كايو، إلا أن الحكم أمر باستمرار اللعب. واستغل أصحاب الأرض اندفاع الشارقة ليعززوا تقدمهم بهدف ثانٍ في الدقيقة 28 عن طريق سامان قدوس، مستفيداً من تمريرة متقنة من المتألق ريفاس، لينتهي الشوط الأول بتقدم كلباء بهدفين دون رد.



ومع انطلاقة الشوط الثاني، تغيرت ملامح اللقاء، حيث نجح الشارقة في تقليص الفارق عند الدقيقة 57 عبر عثمان كامارا، الذي تابع كرة مرتدة من حارس كلباء سلطان المنذري وأسكنها الشباك.



واستمرت الإثارة في الدقائق التالية، ليحتسب الحكم ركلة جزاء للشارقة بعد عرقلة عبدالله حارب داخل المنطقة، إلا أن التونسي فراس بالعربي أهدرها بعد تألق الحارس المنذري الذي تصدى للكرة على مرتين. لكن الكرة عادت إلى كامارا الذي استغلها بأفضل صورة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 83، ليمنح فريقه نقطة ثمينة.



