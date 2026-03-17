العين يحسم «الكلاسيكو» بقذيفة بالاسيوس ويسترد صدارة الدوري

حسم العين «الكلاسيكو» بفوزه على غريمه التقليدي الوحدة، بهدف دون رد، حمل توقيع ماتياس بالاسيوس، في المباراة التي جرت، مساء الثلاثاء، على استاد آل نهيان، في قمة الجولة 20 من دوري المحترفين.

واسترد العين صدارة دوري المحترفين بعد يوم واحد فقط، بعدما أضاف ثلاث نقاط ثمينة في صراعه الشرس مع شباب الأهلي على لقب الدوري هذا الموسم، ووصل الفريق إلى النقطة 50 بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي، بينما توقف رصيده الوحدة عند 34 نقطة في المركز الرابع.



وواصل العين أرقامه المميزة، واقترب من معادلة الرقم القياسي لأطول سلسلة من عدم الخسارة في دوري المحترفين، المسجل باسم الجزيرة «28 مباراة»، بعدما وصل العين إلى المباراة رقم 27 من دون خسارة، كما حافظ العين على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة في الدوري.



جاءت البداية قوية من جانب العين الذي سجل هدفاً عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة 6 ألغي بداعي التسلل، ورغم السيطرة النسبية للعين على أغلب فترات اللقاء إلا أن الوحدة سنحت له فرص عدة خطيرة، كاد من خلالها أن يهز شباك غريمه، إذ تألق خالد عيسى في التصدي لتسديدة عمر خريبين في الدقيقة 29، قبل أن يعود وينقذ فريقه من هدف محقق بعدما أبعد رأسية خريبين.



وأهدر هداف العين، التوغولي لابا كودجو، ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، احتسبها الحكم بعد لمسة يد على اللاعب محمد قرباني.

وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الثاني، والتي اتسمت بالخطورة من كلا الجانبين، ورد القائم تسديدة قوية من عمر خريبين في الدقيقة 65، ورد زايد الحمادي، حارس الوحدة، بالتصدي لرأسية إيريك في الدقيقة 70.

ونجح ماتياس بالاسيوس في هدف الفوز من قذيفة صاروخية من مسافة بعيدة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى الوحدة في الدقيقة 72، ليهدي فريقه ثلاث نقاط ثمينة استعاد بها صدارة المسابقة.