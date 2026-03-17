باستوني على أعتاب الرحيل وإنتر يطلب 80 مليون يورو مقابل تورام



يدرس المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني إمكانية الرحيل عن فريقه الحالي إنتر ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بعد موسم متقلب تعرض فيه لانتقادات جماهيرية بسبب تصرفاته المثيرة للجدل في بعض المباريات.



وأكدت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت أن برشلونة وعدة أندية إنجليزية تتابع وضع اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، في حين يخطط إنتر للمطالبة بمبلغ يتراوح بين 50 و70 مليون يورو مقابل التخلي عنه.



باستوني، الذي يرتبط بعقد مع النيراتزوري حتى 2028، خاض هذا الموسم 35 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع ستة، ويعد أحد أبرز مدافعي الفريق رغم الجدل المثار حول بعض تصرفاته السابقة في الدوري الإيطالي.



على صعيد آخر يعيش الفرنسي ماركوس تورام فترة صعبة هذا الموسم مع إنتر ميلان بعدما تراجع أداء اللاعب ومستواه التهديفي، ومن المتوقع إذا استمر تورام على هذا الأداء، أن يتم بيعه في الصيف القادم قبل أن تتأثر قيمته السوقية بمستواه، وكشف موقع فيجاس أن خزينة إنتر ميلان قد تنتعش بـ80 مليون يورو من بيع المهاجم الفرنسي في السوق الصيفية لكن بشرط استعادة النجم الفرنسي لمستواه المعروف.