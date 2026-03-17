سباليتي على أعتاب الاستمرار مع «السيدة العجوز»

أصبح نادي يوفنتوس الإيطالي ومديره الفني لوتشيانو سباليتي على وشك التوصل إلى اتفاق لتمديد التعاقد بينهما حتى يونيو /حزيران/ 2027، مع خيار التمديد لموسم إضافي، حسبما أفاد تقرير إخباري.

وكتب روميو أجريستي، الصحفي المتخصص في أخبار نادي يوفنتوس، عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن الفريق الملقب بـ«السيدة العجوز» ومدربه الإيطالي سباليتي يقتربان من الاتفاق على عقد جديد.

وكان سباليتي قد تولى القيادة الفنية ليوفنتوس في نهاية أكتوبر /تشرين الأول/ الماضي، خلفاً للكرواتي إيجور تيودور، لكنه وقع عقداً يمتد حتى نهاية الموسم الحالي فقط.

وبدأت المفاوضات بشأن العقد الجديد قبل أسابيع، ووفقاً لأجريستي، فإن الطرفين يستعدان لوضع اللمسات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن تجديد التعاقد.

ويؤكد خبير يوفنتوس أن العقد الجديد سيمتد حتى يونيو /حزيران/ 2027، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي حالياً، بفارق نقطة واحدة خلف كومو صاحب المركز الرابع، فيما حقق سباليتي الفوز في 16 مباراة من أصل 29 مباراة قاد فيها الفريق.