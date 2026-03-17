لابورتا يقترب من تأمين مستقبل فليك مع برشلونة

بعد فوزه بولاية جديدة في رئاسة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أكد خوان لابورتا أن النادي على وشك ضمان استمرار مديره الفني الألماني هانسي فليك في منصبه لفترة طويلة.

ومن المتوقع أن يوقع فليك، الذي أعاد إحياء الفريق الكتالوني منذ وصوله في صيف عام 2024، عقداً جديداً لتمديد بقائه مع برشلونة لفترة أطول.

وبعد إعادة انتخابه، يولي لابورتا اهتماماً كبيراً بوضع فليك التعاقدي، لضمان استمرار المشروع الرياضي على المسار الصحيح.

وأعاد فليك بناء فريق عانى سابقاً من عدم الاستقرار، ليقوده للتتويج بثلاثية محلية تاريخية في موسمه الأول، حيث فاز بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

ورغم أن عقده الحالي ساري المفعول حتى يونيو /حزيران/ 2027، فإن إدارة النادي عازمة على مكافأة مساهماته بشروط أفضل، في ظل سعي برشلونة للفوز بأكبر الألقاب في المراحل الحاسمة من موسم 2025-2026.

وأعرب لابورتا، خلال مقابلة مع محطة «راك 1» الإذاعية الكتالونية، عن رضاه التام عن التعاقد مع المدرب، قائلاً: «سنعلن بالتأكيد عن تجديد عقد هانسي فليك قريباً».

وأشار إلى أن مجلس الإدارة يفضل أن يتمتع المدير الفني بفترة أمان لا تقل عن عام في عقده، مؤكداً أن المدير الرياضي البرتغالي ديكو يقود المفاوضات حالياً، بينما سيكون نائب الرئيس رافا يوستي مسؤولاً عن التوقيع النهائي.

وأضاف لابورتا: «أود أن يبقى هانسي فليك معي طوال هذه الفترة، فهذا سيظهر الاستقرار ويؤكد أننا نحقق الانتصارات. إنه شاب مفعم بالحيوية وسعيد في النادي وفي المدينة».

وتميزت فترة فليك بالكفاءة العالية، إذ وصل إلى 100 مباراة رسمية في وقت قياسي بحلول أواخر فبراير /شباط/ الماضي، وحقق خلالها 75 فوزاً، وهو رقم لم يتجاوزه في تاريخ النادي سوى لويس إنريكي.

وتحت قيادته، استعاد برشلونة فعاليته الهجومية، مسجلاً 281 هدفاً في 100 مباراة، كما أعاد أسلوب الضغط العالي الفريق إلى مكانته كأحد أقوى الفرق الهجومية في أوروبا، ونال إعجاب جماهير ملعب «كامب نو».

ويركز فليك على تحقيق الهيمنة المحلية وتعزيز الحضور القاري، حيث يتطلع الفريق إلى أول لقب له في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2015، بعد تعادل 1-1 في ذهاب دور الـ16 أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويستعد برشلونة لمباراة إياب حاسمة على ملعب «كامب نو»، بالتزامن مع تصدره جدول الدوري الإسباني حالياً بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يعزز تجديد عقد فليك الروح المعنوية للفريق، مع دخوله مرحلة حاسمة من الموسم الحالي قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.