نيمار: غاضب وحزين بعد استبعادي من منتخب البرازيل

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن المهاجم نيمار أعرب عن حزنه لعدم استدعائه من قبل المنتخب البرازيلي لكرة القدم، لخوض مباراتين وديتين في وقت لاحق من هذا الشهر، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم.

ونُقلت تصريحات لنيمار (34 عامًا)، مساء الاثنين، قال فيها: "لا يمكنك تجاهل ذلك ببساطة. بالطبع أنا غاضب وحزين لعدم استدعائي".

وأضاف: "لكن التركيز يبقى على كل يوم، كل حصة تدريبية، مباراة بمباراة، سنحقق هدفنا. ما زال يتبقى استدعاء واحد، والحلم ما زال قائمًا".

ولم يقم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، باستدعاء أغلى لاعب في العالم ضمن قائمة الفريق التي ستخوض مباراتين وديتين في الولايات المتحدة أمام فرنسا، وصيفة بطل العالم، وكرواتيا يومي 26 و31 مارس/آذار.

وتُعد المباراتان الاختبارين الأخيرين للبرازيل قبل الإعلان عن قائمة كأس العالم.

وقال أنشيلوتي: "يمكن لنيمار الذهاب إلى كأس العالم إذا كان جاهزًا بنسبة 100%. لم أقم باستدعائه لأنه ليس في كامل جاهزيته. نحن بحاجة إلى لاعبين في أفضل مستوياتهم. يجب على نيمار أن يواصل العمل واللعب وإظهار جودته وحالته البدنية الجيدة".

وكان آخر ظهور لنيمار مع المنتخب البرازيلي، أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كأس العالم، قبل عامين ونصف العام.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرض نيمار لقطع في الرباط الصليبي في ركبته خلال المباراة التي خسرها المنتخب البرازيلي 0-2 أمام أوروجواي في تصفيات كأس العالم.

ومنذ ذلك الوقت، لم يستعد نيمار، الذي خاض 128 مباراة دولية، مستواه. وسمح له فريق الهلال السعودي بالرحيل مجانًا إلى ناديه السابق سانتوس في يناير/كانون الثاني 2025.

ويُذكر أنه في 2017 دفع باريس سان جيرمان مبلغ 222 مليون يورو (255 مليون دولار) لبرشلونة للتعاقد معه، ليصبح أغلى لاعب في العالم.