سوزا: الأرقام تؤكد تفوق الفرسان

كشف شباب الأهلي عن قوته الهجومية الكبيرة وفرض أفضليته المطلقة على مضيفه دبا الفجيرة، بعدما أمطر شباكه برباعية نظيفة في مواجهة أمس ضمن دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة عكست الفوارق الفنية والبدنية الواضحة بين الفريقين، خاصة في شوطها الثاني.

ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، فإن «الفرسان» كشروا عن أنيابهم بعد الاستراحة، وظهروا بوجه مغاير تماماً، ليسجلوا أربعة أهداف خلال 45 دقيقة، مؤكدين جاهزيتهم الكاملة لمواصلة صراع الصدارة، وباعثين برسالة قوية إلى بقية المنافسين بأنهم ماضون بثبات نحو اللقب.

وعزز شباب الأهلي موقعه في القمة برصيد 49 نقطة «مؤقتاً»، في انتظار نتيجة مواجهة العين والوحدة، كما واصل تفوقه الهجومي بوصوله إلى 48 هدفاً، إلى جانب امتلاكه أقوى خط دفاع باستقباله 7 أهداف فقط، في أرقام تعكس توازناً مثالياً داخل الفريق.

في المقابل، تزداد معاناة دبا الفجيرة، الذي بقي في المركز الأخير برصيد 14 نقطة، لتدخل «سفينة النواخذة» مرحلة حرجة مع تبقي ست جولات فقط، تحتاج إلى جهد مضاعف وانتفاضة حقيقية للهروب من شبح الهبوط، في مهمة تبدو معقدة في ظل الفوارق الحالية.

من جانبه، أعرب البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، عن رضاه التام عن أداء فريقه، مشيراً إلى أن الأرقام تعكس التفوق الواضح في الشوط الثاني، وقال: «نجح اللاعبون في ترجمة السيطرة إلى أربعة أهداف، وهو ما يؤكد الحضور الذهني والرغبة الكبيرة في تحقيق الفوز».

وأضاف أن الفريق صنع أكثر من 20 فرصة على مرمى المنافس، مع نسبة استحواذ تجاوزت 70%، ما يعكس السيطرة الكاملة على مجريات اللقاء.

في المقابل، أبدى الروماني ماريوس بانايت، مدرب دبا، أسفه للخسارة الثقيلة، مشيراً إلى أن فريقه قدم شوطاً أول جيداً وكان قريباً من الخروج بنتيجة إيجابية، قبل أن تظهر الفوارق في الشوط الثاني.

وقال: «نفذنا ما خططنا له في البداية، لكن الجودة الفنية والجاهزية البدنية رجحت كفة شباب الأهلي».

وأضاف: «يمكن تقسيم الدوري إلى مجموعتين؛ فرق في القمة تصنع الفارق وتنافس على اللقب، وأخرى في الأسفل متقاربة المستوى تبحث عن البقاء»، مؤكداً أن فريقه سيواصل القتال حتى آخر جولة رغم صعوبة المهمة.