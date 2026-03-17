مواجهة إنجليزية ودية بين آرسنال وليفربول قبل الموسم الجديد

كشفت تقارير عن مباراة ودية مرتقبة في دبلن بين فريقي ليفربول وآرسنال، ضمن استعداداتهما لمنافسات الموسم الجديد 2026/2027.

وذكرت شبكة «تريبونا» البريطانية أن ليفربول سيواجه آرسنال في أغسطس المقبل.

وأضافت أن اللقاء الودي سيقام في دبلن ضمن المرحلة النهائية لتحضيرات الفريقين قبل انطلاق الموسم الجديد، إلا أن المباراة لم تتأكد بشكل رسمي حتى الآن، في ظل عدم إصدار الناديين أي بيان بشأنها.

وأشارت إلى أن آرسنال يفضل في الفترة الأخيرة إقامة معسكراته التحضيرية في أوروبا بدلاً من القيام بجولات في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أوضحت أن ليفربول يتمتع بشعبية كبيرة في أيرلندا، وخاض سابقاً عدداً من المباريات الودية في العاصمة دبلن.

ومن المتوقع أن تمثل هذه المباراة اختباراً قوياً للفريقين، خاصة بعد نهاية منافسات كأس العالم 2026.