أزمة جماهير الأهلي تتصاعد قبل مواجهة الترجي

أرسل النادي الأهلي المصري احتجاجاً رسمياً إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اعتراضاً على قرار الاتحاد القاري بتأجيل نظر الاستئناف الذي تقدم به ضد عقوبة حرمانه من جماهيره في مباراة العودة أمام الترجي التونسي، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكر الأهلي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، أن هذا الاحتجاج جاء بشكل عاجل بعدما تلقى إخطاراً من «كاف» يفيد بتأجيل موعد نظر الاستئناف، الذي كان محدداً في الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، إلى الواحدة ظهراً، قبل أن يتلقى النادي إخطاراً آخر بتأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى، رغم أن لقاء العودة أمام الترجي مقرر يوم السبت المقبل باستاد القاهرة.

وطالب الأهلي «كاف» بضرورة تنفيذ اللوائح، مؤكداً أن الاستئناف حق قانوني للنادي، ويجب البت فيه قبل المباراة المقبلة، لا سيما أن الاتحاد الأفريقي وقع عقوبة حرمان الفريق من جماهيره بعد واقعة حدثت للمرة الأولى، تمثلت في إلقاء زجاجات المياه في مضمار الملعب، وكان يفترض أن تكون العقوبة متدرجة، أسوة بما حدث مع أندية أخرى، بحسب بيان النادي.

وتمسك الأهلي، وفقاً لبيانه، بحقه في نظر الاستئناف بشكل عاجل قبل المباراة المقبلة في دوري الأبطال، «إنصافاً للعدالة»، ومنح النادي الحق في حضور جماهيره ولو بنسبة من سعة الاستاد، كما حدث مع أندية أفريقية في وقائع سابقة، خاصة أن جماهير الفريق لم يسبق لها ارتكاب هذا الخطأ منذ بداية البطولة، باستثناء مباراة الجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات.

وكان «كاف» قرر حرمان الأهلي من جماهيره مباراتين، إحداهما مع إيقاف التنفيذ، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الجيش الملكي، والتي تضمنت إلقاء قارورات المياه على لاعبي الفريق المغربي.

وخسر الأهلي صفر/1 أمام الترجي في لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين أول أمس الأحد، ما يجعله مطالباً بالفوز بفارق هدفين على الأقل في مباراة الإياب بالقاهرة، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي، في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 12 لقباً.