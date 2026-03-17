مدرب ليفركوزن: هدفنا الفوز على آرسنال في لندن

يتطلع باير ليفركوزن لتحقيق إنجاز تاريخي في لندن، وذلك بعد أسبوع من تعادله 1/1 مع آرسنال في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، حيث يأمل الفريق الألماني في تقديم أداء مقنع خارج أرضه يضمن له التأهل إلى دور الثمانية.

وبدا كاسبر هيولماند، مدرب ليفركوزن، متحمساً لتحقيق الفوز، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الاثنين في ملعب الإمارات، معقل آرسنال.

وقال هيولماند في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لناديه: «نتوقع أجواء مميزة في الملعب، وآرسنال سيبدأ اللقاء باندفاع هجومي قوي، لكننا جاهزون لذلك، وسبق أن قدمنا أداء جيداً في مباريات سابقة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم».

ويتسلح مدرب ليفركوزن أيضاً باكتمال قوام الفريق وعدم وجود غيابات، مقارنة بالتعادل في المباراة الماضية أمام بايرن ميونخ في الدوري، مؤكداً في الوقت ذاته جاهزية مارتن تيرييه، الذي تعرض لإصابة في الكاحل خلال مواجهة الفريق البافاري.

ولذلك يخوض المدرب الدنماركي مواجهة آرسنال في لندن بمعنويات عالية، قائلاً: «إنها ثالث مباراة كبيرة لنا في غضون أيام قليلة، نحن جاهزون ومتحمسون، لقد جئنا إلى هنا للفوز بهذه المباراة».

من جانبه، قال الأرجنتيني إكسيكيل بالاسيوس، لاعب ليفركوزن: «مواجهة آرسنال بمثابة مباراة نهائية بالنسبة لنا، وأثق كثيراً في قدرات فريقنا، ولا نقلق من تعامل آرسنال بشكل مختلف عن مباراة الذهاب، بل نحن متحمسون للغاية ومستعدون لهذا التحدي».