البرازيل تجدد دماء الهجوم بإندريك وتياجو

استُبعد نيمار من التشكيلة الأخيرة لمنتخب البرازيل التي أعلنها المدرب كارلو أنشيلوتي، أمس الاثنين، لخوض مباراتين وديتين هذا الشهر، في الوقت الذي تواصل فيه حاملة لقب كأس العالم خمس مرات استعداداتها لبطولة 2026.

ومن المقرر أن تلعب البرازيل أمام فرنسا يوم 26 مارس/آذار في بوسطن، ومع كرواتيا في 31 من الشهر ذاته في أورلاندو، قبل انطلاق البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

يأتي استبعاد نيمار (34 عاماً) بعد غيابه عن مباراة سانتوس الأخيرة بسبب إجهاد عضلي، مما أفسد خطط أنشيلوتي لتقييمه شخصياً خلال رحلة استكشافية قبل الإعلان عن تشكيلة المنتخب.

ولم يلعب نيمار، هداف البرازيل التاريخي برصيد 79 هدفاً، مع المنتخب الوطني منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وواجه صعوبة في الحفاظ على استمرارية مشاركاته منذ عودته إلى سانتوس العام الماضي.

وقال أنشيلوتي للصحفيين اليوم بعد إعلان تشكيلته: «يمكن أن يشارك نيمار في كأس العالم إذا كان جاهزاً بنسبة 100 بالمئة».

وأضاف: «لم أستدعه لأنه ليس جاهزاً بنسبة 100 بالمئة. يجب أن يتدرب نيمار ويلعب».

وقال نيمار خلال فعالية لدوري الملوك «كينجز ليج» في ساو باولو، اليوم الثلاثاء، إنه شعر بخيبة أمل وحزن لاستبعاده.

وأضاف: «لكنني سأبقى مركزاً، يوماً بعد يوم، وحصة تدريبية بعد حصة تدريبية، ومباراة بعد مباراة. سنحقق هدفنا. الحلم مستمر».

ومع ذلك، استدعى المدرب الإيطالي اللاعب إندريك (19 عاماً)، الذي يعود إلى الساحة الدولية للمرة الأولى منذ قرابة عام، كما استدعى إيجور تياجو لاعب برنتفورد للمرة الأولى، في الوقت الذي تسعى فيه البرازيل لتجديد خياراتها الهجومية.

وستخوض البرازيل مباراة ودية أخرى أمام مصر في يونيو/حزيران، قبل أن تبدأ مشوارها في المجموعة الثالثة من كأس العالم أمام المغرب في 13 يونيو/حزيران.

تشكيلة البرازيل:

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول)، وبينتو (النصر)، وإيدرسون (فناربخشه).

الدفاع: ويزلي (روما)، وأليكس ساندرو (فلامنجو)، ودوجلاس سانتوس (زينيت)، وماركينيوس (باريس سان جيرمان)، وجابرييل ماجالهايس (أرسنال)، وبريمر (يوفنتوس)، ودانيلو (فلامنجو)، وإيبانيز (الأهلي السعودي)، وليو بيريرا (فلامنجو).

الوسط: أندري سانتوس (تشيلسي)، وكاسيميرو (مانشستر يونايتد)، ودانيلو (بوتافوجو)، وفابينيو (الاتحاد السعودي)، وجابرييل سارا (غلطة سراي).

الهجوم: إندريك (أولمبيك ليون)، وإيجور تياجو (برنتفورد)، ولويز هنريكي (زينيت)، ورايان (بورنموث)، وجواو بيدرو (تشيلسي)، وجابرييل مارتينيلي (أرسنال)، وماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد)، ورافينيا (برشلونة)، وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد).