شباب الأهلي يقسو على دبا برباعية.. ويستعيد الصدارة

استعاد شباب الأهلي صدارة دوري أدنوك للمحترفين بشكل مؤقت إثر فوزه العريض على مضيفه دبا بنتيجة 4-0، أحرز أهداف الفرسان التي جاءت جميعها في الشوط الثاني كل من جواو سواريز، وجيلهرام بالا، والبديل كون سانتوس، وماتيوس سيلفا، في الدقائق 56، 80، 87، 90+2 ليرفع الفرسان رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول، ويتراجع العين نحو الوصافة بـ 47 نقطة مع تبقي مباراة له أمام الوحدة تلعب الثلاثاء، في وقت تجمد فيه رصيد دبا عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر «الأخير» لتزداد وضعيته صعوبة في مؤخرة الترتيب.



في الشوط الأول بسط شباب الأهلي سيطرته على أرضية الملعب طولاً وعرضاً وفعل اللاعبون كل شيء بالكرة عدا تسجيل الأهداف، حيث وصلت نسبة استحواذ الفرسان على الكرة 78% مقابل 22% لفريق دبا، وتبارى اللاعبون في إهدار الفرص السهلة والتي وجدت دفاع النواخذة والحارس محمد سالم لها بالمرصاد، وحتى الهدف الذي سجله اللاعب سردار أزمون تم إلغاؤه من قبل الحكم ناصر العلي، بعد العودة لتقنية الفيديو «الفار» بداعي التسلل، لينتهي شوط اللاعبين على نتيجة البياض بلا غالب أو مغلوب.



مع انطلاقة شوط الأهداف لم ينتظر الضيوف كثيراً، ليفك جواو سواريز شيفرة الشباك بهدف رائع بعد تحويله لإحدى الكرات المرتدة من العارضة، ليقوم بتسديدها في المرمى هدفاً أول أشعل مدرجات شباب الأهلي في الدقيقة 56، وانتظر الضيوف حتى الدقيقة 80 ليضيف اللاعب بالا هدف فريقه الثاني من تسديدة خارج منطقة الجزاء خدعت الحارس والدفاع، وقبل نهاية اللقاء أحرز البديل كون سانتوس الثالث بعد متابعته الكرة المرتدة من الحارس محمد الرويحي، وبذات الطريق تمكن اللاعب ماتيوس سيلفا من تسجيل هدف فريقه الرابع في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز عريض للفرسان على دبا برباعية نظيفة.