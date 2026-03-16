الحسم يتأجل لجولة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بين أفضلية واضحة لصن داونز الجنوب أفريقي، وأفضلية نسبية للترجي التونسي، وتعادلات أبقت الصراع مفتوحاً في مواجهتين، تبدو مباريات الإياب للدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا مرشحة لمزيد من الإثارة قبل معرفة الفرق الأربعة التي ستواصل المشوار نحو نصف النهائي سعياً للتتويج بـ«الأميرة السمراء».



وشهدت مباريات ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا نتائج متقاربة إلى حد بعيد في معظم المواجهات، باستثناء مباراة وحيدة حسمت بنسبة كبيرة هوية المتأهل إلى نصف النهائي، إذ تبقى بطاقات التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة القارية معلقة حتى جولة الإياب.



وفي أولى مواجهات ربع النهائي، التي جمعت بين الجيش الملكي وبيراميدز المصري، اتسمت المباراة بالندية والتكافؤ، وفرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على الذهاب، وذلك بعدما تقدم الجيش الملكي أولاً قبل أن يدرك بيراميدز التعادل بهدف في الوقت المناسب، ليبقى الحسم في جولة الإياب التي ستقام في القاهرة.



كما أبقى التعادل بين نهضة بركان المغربي والهلال السوداني بطاقة التأهل بين الفريقين معلقة حتى مباراة الإياب، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل 1-1 على ملعب الفريق المغربي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في رواندا حيث يلعب الهلال السوداني مبارياته الأفريقية نظراً للأوضاع في السودان، وسيسعى من خلالها إلى الاستفادة من نتيجة الذهاب لحسم التأهل إلى نصف النهائي لأول مرة منذ سنوات.



وعلى ملعب حماد اليعقوبي في رادس، نجح الترجي التونسي في تحقيق فوز 1-0 على حساب الأهلي المصري من ركلة جزاء.

ورغم أن الفوز بهدف نظيف يمنح الترجي أفضلية نسبية على حساب صاحب الرقم القياسي لألقاب البطولة، إلا أنه لا يحسم بشكل كبير المتأهل، حيث يبقى الأهلي قادراً على قلب الطاولة في لقاء الإياب الذي سيقام في ستاد القاهرة يوم 21 مارس الجاري.



وباستثناء المواجهات الثلاث السابقة، يبقى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي هو الفريق الوحيد الذي يدخل لقاء الإياب بأفضلية كبيرة بعد أن حقق فوزاً بثلاثية نظيفة على أرضه وبين جماهيره على الملعب المالي، ليضع قدماً في نصف النهائي، في الوقت الذي باتت فيه مهمة الملعب المالي صعبة للغاية في التأهل.