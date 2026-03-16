ساشا: «الكلاسيكو» لا يحتاج إلى تحفيز ومطالبون بالتماسك والعمل الجماعي

أكد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ساشا إيفكوفيتش، أن مواجهة العين في الكلاسيكو لا تحتاج إلى تحفيز كونها مواجهة تتمتع بخصوصية كبيرة بين الفريقين بغض النظر عن نتائجهما أو موقعهما على صعيد المنافسة في الموسم.



ويلتقي الوحدة والعين في التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة، في قمة الجولة 20 من دوري المحترفين.

وقال ساشا لـ«البيان الرياضي» إن الفريق تحول تركيزه عقب مباراة بني ياس الأخيرة إلى «الكلاسيكو»، وإن الفريق مطالب بردة فعل قوية في المباراة بعد الهزيمة في الجولة الأخيرة ولتعويض الجماهير عن النتائج في الجولات السابقة.



وأضاف إن الوحدة مطالب بالتماسك والعمل الجماعي وتجنب الأخطاء بسرعة من أجل الظهور بشكل أفضل في مباراة الديربي.

وتابع: «بالتأكيد مباراة الوحدة والعين ديربي وكلاسيكو خاص بين الفريقين، وخضت أكثر من مباراة كلاسيكو وأعلم أهميتها جيداً، بغض النظر عن أي تنافس على الصدارة من عدمه أو سباق البطولة، فإن المباراة لها طابع خاص ومهم للغاية لكلا الفريقين».



وأردف: بالطبع لن يكون هناك مشكلة في الدوافع، فالمباريات الكبيرة والكلاسيكو على وجه الخصوص تمنح اللاعبين حافزاً طبيعياً، وخاصة أن العين يتصدر الدوري ما يتطلب من الفريق تقديم أفضل ما لديه.

وأوضح أن الوحدة يجب أن يبدأ المباراة بشكل جيد وبقوة بعكس ما حدث في المباراة الماضية أمام بني ياس بعد بداية بطيئة كانت عاملاً حاسماً في تحديد نتيجتها، إضافة إلى ضرورة التركيز الشديد على مدار المباراة بالكامل.



وأبدى ساشا ثقته بقدرة الوحدة على تحقيق الفوز، وخصوصاً أن الفريق يملك الإمكانات وعناصر على أعلى مستوى، إضافة إلى أن الفريق فرض تفوقه على غريمه العين في المواجهات الأخيرة وقادر على مواصلة ذلك التفوق على ملعبه.