غرامة مالية كبيرة على تشيلسي بسبب خرق القواعد المالية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن تشيلسي تلقى غرامات تصل إلى 10.75 مليون جنيه إسترليني (14.3 مليون دولار)، إضافة إلى حظر على الانتقالات مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد خرقه القواعد المالية.

وتم الاتفاق على العقوبات بعد أن أبلغ تشيلسي بنفسه عن مخالفات محتملة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والتي ظهرت عام 2022 عندما قاد المستثمران الأمريكيان تود بويلي وشركة «كليرليك كابيتال» تحالفاً للاستحواذ على ملكية النادي من المالك السابق رومان أبراموفيتش.

وذكرت الرابطة في بيان: «تبين أنه بين عامي 2011 و2018 تم تقديم مدفوعات غير معلنة من أطراف ثالثة مرتبطة بالنادي إلى لاعبين ووكلاء غير مسجلين وأطراف ثالثة أخرى».

وأضافت: «لم يتم الإفصاح عن هذه المدفوعات للسلطات التنظيمية لكرة القدم في ذلك الوقت، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأكدت الرابطة أن هذه المدفوعات «شكلت انتهاكاً للالتزام بالتصرف بحسن نية تجاه الرابطة».

وأوضحت أن تشيلسي تقبل الغرامة التي صدقت عليها لجنة مستقلة، كما تم فرض حظر فوري على انتقالات أكاديمية النادي لمدة تسعة أشهر، إلى جانب حظر مع إيقاف التنفيذ لمدة عام على انتقالات لاعبي الفريق الأول.