غوارديولا: كل شيء ممكن في كرة القدم

أصر بيب غوارديولا على أن «الكثير من الأشياء يمكن أن تحدث»، حيث يسعى مانشستر سيتي لقلب تأخره صفر/3 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن مانشستر سيتي يواجه مهمة صعبة للحفاظ على فرصه في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا غداً الثلاثاء، عندما يلتقي ريال مدريد في مباراة الإياب، بعد الخسارة بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين: «إنها مباراة كرة قدم، الكثير من الأشياء يمكن أن تحدث».

وأضاف: «يجب أن نركز وأن نحاول الفوز بالمباراة، وبعدها نرى ما سيحدث. ليس لدي خطة معينة، فلنقم بالمحاولة فقط».

واختار غوارديولا ألا يتدرب الفريق في اليوم الذي يسبق المباراة، حيث يتعافى اللاعبون من الرحلة إلى مدريد والتعادل مع وست هام يوم السبت.

وقال غوارديولا: «المران لن يحسننا كثيراً، وليس لدينا وقت للتدريبات. أفضل أن يكونوا في المنزل».

وأكد: «سنتدرب غداً (قبل المباراة)، سنصل في الثانية ظهراً بتوقيت غرينتش، سنحرك أقدامنا قليلاً ثم ننطلق. فعلت هذا مرتين أو ثلاث مرات هذا الموسم».