سوبوسلاي يدعو ليفربول للاستيقاظ قبل فوات الأوان

أكد دومينيك سوبوسلاي، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن الوقت بدأ ينفد من فريقه لاتخاذ خطوة حاسمة في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما تسبب خطأ متأخر جديد في فقدان نقاط.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن قائد المنتخب المجري قال إن الجماهير الغاضبة لها كل الحق في التعبير عن استيائها من خلال مغادرة المدرجات، كما حدث حتى قبل أن يسجل ريتشارليسون هدفاً في الدقيقة 90 ليمنح توتنهام التعادل 1-1 يوم الأحد، لكنه حثهم على مواصلة دعم الفريق الذي يعاني من تراجع النتائج.

وأطلق العديد من الجماهير التي بقيت داخل ملعب أنفيلد صافرات الاستهجان عند صافرة النهاية، بعدما شاهدت فريقها يهدر فرصة التقدم إلى المركز الرابع على حساب أستون فيلا.

ورغم أن الفريق تقدم مركزاً واحداً وقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع تشيلسي، فإن استقباله هدفاً في الدقيقة 90 أو بعدها للمرة الثامنة هذا الموسم كان مكلفاً.

وقال سوبوسلاي للصحفيين عند سؤاله عن أسباب استمرار فقدان النقاط في اللحظات الأخيرة: «هذا سؤال جيد. إذا كنت أعلم الإجابة فسأكون أول من يذهب إلى الفريق ويقولها».

وأضاف: «قبل أسبوعين كان لدينا حوار مع بعضنا البعض وقلنا: يا شباب، ليس لدينا الكثير من الوقت لتصحيح الأمور، لذلك يجب أن نستيقظ ونبدأ السير في الطريق الذي يقودنا للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل».

وتابع: «قد يبدو ما أقوله مملاً بعض الشيء، لكننا ما زلنا بحاجة إلى إيجاد حل لأن الوقت بدأ ينفد».

واعترف سوبوسلاي بأن الفريق لم يمنح الجماهير الكثير لتشجيعهم، رغم تسجيله ركلة حرة رابعة له هذا الموسم في الشوط الأول، لكنه حثهم على البقاء حتى نهاية المباريات، مشيراً إلى أن مغادرة المدرجات قبل صافرة النهاية يلاحظها اللاعبون.

وقال: «لا أقول إن ليس لديهم الحق في مغادرة الملعب، يمكنهم الرحيل وقتما يريدون. نحن نحتاجهم، وينبغي أن يعرفوا ذلك. نحن نلعب بلاعب أقل بدونهم».

وأضاف: «ينبغي أن يكون من الطبيعي أن نتكاتف أكثر في الأوقات الصعبة، لأن هذا ما نحتاجه، نحتاج بعضنا البعض».