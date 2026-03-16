ليفركوزن يطارد إنجازاً أوروبياً أمام أرسنال

يتوجه فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم لمواجهة أرسنال الإنجليزي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا غداً الثلاثاء، وهو يشعر بثقة كبيرة بفضل أدائه في مباراة الذهاب، وكذلك في مباراته الأخيرة أمام بايرن ميونخ.

وكان بإمكان ليفركوزن الفوز بالمباراتين اللتين انتهتا بالتعادل 1-1. والآن يحل الفريق ضيفاً على متصدر الدوري الإنجليزي، والفريق الوحيد الذي لم يخسر في دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

وقال روبرت أندريش، قائد الفريق، للصحفيين: «سنذهب إلى هناك للتأهل إلى الدور التالي، وإلا فلا داعي للسفر».

وتطور أداء الفريق دفاعياً في الأسابيع الأخيرة، ويأمل ليفركوزن أن يتمكن من إيقاف نجم الفريق السابق كاي هافيرتز على ملعب الإمارات، بعدما سجل هدف التعادل لأرسنال من ركلة جزاء في مباراة الذهاب.

وقال كاسبر هيولماند، مدرب ليفركوزن: «قطعنا خطوات إلى الأمام».

ويسعى ليفركوزن لبلوغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 24 عاماً، إذ وصل الفريق إلى النهائي في عام 2002 لكنه خسر أمام ريال مدريد.

وقد يواجه ليفركوزن في الدور التالي فريق بودو/جليمت، المعروف بإطاحته بعدد من الفرق الكبيرة، لكن عليه أولاً تجاوز عقبة أرسنال.

ويرى ليفركوزن أن التوقعات تصب في مصلحة أرسنال، وقال سيمون رولفس، المدير الرياضي، لشبكة «سبورت 1»: «أعتقد أن الضغط على أرسنال هائل، ليس فقط للتأهل، بل ربما للفوز بدوري أبطال أوروبا».