مدرب الأهلي يؤكد: الحسم أمام الترجي سيكون في لقاء العودة

قال ييس توروب، مدرب الأهلي، إن مواجهة الترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمس الأحد تمثل الشوط الأول فقط، مؤكداً أن الحسم سيكون في لقاء العودة بالقاهرة يوم السبت المقبل.

وسجل الجزائري محمد أمين توجاي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ليقود الترجي إلى فوز صعب 1-صفر في الدقيقة 73 على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس. واحتسب الحكم الركلة بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، إثر لمسة يد على محمد هاني ظهير الأهلي.

واعترض لاعبو الأهلي، بطل القارة برصيد 12 لقباً، بشدة على قرار ركلة الجزاء لعدة دقائق قبل تنفيذها.

وأضاف المدرب الدنماركي أن المباراة شهدت أداء متكافئاً بين الفريقين، وأن بعض التفاصيل الصغيرة لعبت دوراً مهماً في حسم النتيجة، لا سيما بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفيديو.

وأوضح أنه توقع مراجعة حكم الفيديو لسقوط إمام عاشور داخل منطقة جزاء المنافس، مشيراً إلى أن فريقه وصل أكثر من مرة إلى منطقة جزاء الترجي لكنه افتقد الدقة في إنهاء بعض الهجمات، وأن الأداء في الشوط الثاني لم يكن بالمستوى المطلوب.

وأشار توروب إلى أهمية الجماهير قائلاً: «إنهم يمثلون روح كرة القدم ويصنعون الأجواء في المباريات»، معرباً عن حزنه لغيابهم عن لقاء العودة.

وسيقام لقاء العودة على استاد القاهرة الدولي يوم السبت المقبل دون حضور جماهيري، تنفيذاً للعقوبة المفروضة على الأهلي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، بمنع جماهيره من حضور مباراتين مع تغريمه 60 ألف دولار، بسبب ما بدر منها أمام ضيفه الجيش الملكي المغربي في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، إن المالي أليو ديانج تعرض لكدمة في اليد خلال مشاركته في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

وأوضح طبيب الأهلي أن أحمد مصطفى «زيزو» تعرض لكدمة قوية في الكاحل، وأن الثنائي ديانج وزيزو سيخضعان للفحص الطبي في القاهرة للاطمئنان على حالتهما قبل مران الفريق.