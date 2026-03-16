روني: دعوا موهبة أرسنال الشابة داومان يستمتع بإنجازه التاريخي

قال واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، إنه ينبغي السماح للاعب أرسنال الشاب ماكس داومان بالاستمتاع بإنجازه، بعد أن أصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما هز الشباك في الفوز 2-صفر على إيفرتون يوم السبت الماضي.

وحقق داومان (16 عاماً و73 يوماً) رقمه القياسي بعدما سجل الهدف من آخر ركلة تقريباً في المباراة على ملعب الإمارات، إذ ركض أكثر من نصف طول الملعب قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وفي الوقت الذي سيحاول فيه أرسنال التأكد من حفاظ اللاعب على تواضعه، قال روني إنه من المهم أيضاً منح داومان المساحة الكافية للنمو، مشيراً إلى تجربته الشخصية عندما سجل هدفاً لإيفرتون أمام أرسنال عام 2002 وكان يبلغ من العمر 16 عاماً و360 يوماً.

وقال المهاجم الإنجليزي السابق في برنامج «ذا واين روني شو» عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «دعوه يستمتع بالأمر ويعبر عن نفسه».

وأضاف: «ميكل أرتيتا وبعض اللاعبين الكبار في صفوف أرسنال لن يسمحوا له بالتحلي بالغرور، لكنني أعتقد أنه يجب أن يستمتع بذلك أيضاً».

وتابع: «عندما يكون لدينا شاب يتألق بهذا الشكل وعمره 16 عاماً، فمن الواضح أنه يمتلك قدرات كبيرة، ونأمل فقط أن يتمكن من استغلال تلك الإمكانات وتطويرها».

ويواجه أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة من 31 مباراة، باير ليفركوزن غداً الثلاثاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.