كلباء والشارقة.. ديربي فك ارتباط النقاط الـ20 في دوري المحترفين

يستضيف كلباء في التاسعة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء فريق الشارقة ضمن مواجهات الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء يحمل عنوان «التعويض ووقف نزيف النقاط»، بعدما تلقى الفريقان خسارتين مؤلمتين في الجولة الماضية.

ويدخل الفريقان المباراة برصيد متساوٍ يبلغ 20 نقطة، حيث يحتل كلباء المركز الثامن، فيما يأتي الشارقة في المركز العاشر، ما يجعل المواجهة بمثابة فك ارتباط في جدول الترتيب، إلى جانب سعي كل فريق للابتعاد خطوة إضافية عن مناطق الخطر واستعادة الثقة من جديد.

وكان كلباء قد تعرض لخسارة ثقيلة أمام شباب الأهلي بخماسية نظيفة في الجولة الماضية، بينما خسر الشارقة على أرضه أمام النصر بنتيجة 2-1، الأمر الذي رفع من أهمية مواجهة الغد لكلا الفريقين. وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز الشارقة بنتيجة 3-1.

من جانبه توقع العراقي غازي الشمري، مدرب كلباء، أن تكون المواجهة قوية بين فريقين يمران بظروف متشابهة، وقال: «نواجه فريقاً يملك نفس عدد النقاط تقريباً والوضعية نفسها في جدول الترتيب، لكننا سنلعب على أرضنا وبين جماهيرنا، وسندخل المباراة بشعار الفوز».

وأضاف: «يجب أن يتحلى اللاعبون بدرجة عالية من المسؤولية والتركيز طوال المباراة، ونأمل أن نوفق في حصد نقاط اللقاء واستعادة التوازن».

بدوره أكد عبد السلام محمد، قائد كلباء، أهمية المباراة، مشيراً إلى أنها فرصة لتصحيح الصورة بعد الخسارة الأخيرة أمام شباب الأهلي، وقال: «تنتظرنا مباراة مهمة أمام الشارقة، وبغض النظر عن مستويات المنافس، فإن الأهم بالنسبة لنا هو العودة وتقديم صورة أفضل».

وأضاف: «نحن كلاعبين ومع الجهاز الفني نثق بقدرتنا على تصحيح الوضع في المباريات المقبلة. المباراة مهمة جداً بالنسبة لنا وهدفنا الخروج بنتيجة إيجابية، خاصة أننا نلعب على أرضنا وبين جماهيرنا».

وتابع: «سنحاول تقديم مستوى جيد وبذل جهد أكبر لتحقيق النتيجة التي تسعد جماهيرنا، فوجودهم في المدرجات يمنحنا دافعاً كبيراً لتقديم الأفضل، ونتمنى أن نفرحهم، لأن الفريق يملك إمكانيات جيدة ولاعبين على مستوى عالٍ».