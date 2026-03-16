لابورتا يعد جماهير برشلونة بسنوات ذهبية بعد فوزه بالانتخابات

أكد خوان لابورتا أن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم سيصبح «لا يُقهر»، بعد إعادة انتخابه رئيساً للنادي لمدة خمسة أعوام، إثر فوزه في الانتخابات على منافسه فيكتور فونت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن لابورتا سيقضي فترته الرابعة في رئاسة النادي، بعدما تولى المنصب سابقاً بين عامي 2003 و2010، ثم عاد إليه في 2021 حتى الشهر الماضي، عندما تنحى وفقاً لنظام النادي لخوض الانتخابات من جديد.

وحصل لابورتا على 68.18 في المئة من الأصوات ليفوز مرة أخرى مساء الأحد، بينما حصد فونت أقل قليلاً من 30 في المئة، واحتفل الرئيس البالغ من العمر 63 عاماً بما وصفه بـ«نتيجة مدوية تمنحنا قوة كبيرة».

وقال لابورتا: «هذا يجعلنا لا يُقهر. لن يوقفنا أحد. أعوام مثيرة تنتظرنا، وستكون الأفضل في حياتنا».

وواجه برشلونة مشكلات مالية في الأعوام القليلة الماضية، لكنه توج بلقبي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي، كما بلغ الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر برشلونة حالياً جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، كما تأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف نيوكاسل بعد غد الأربعاء في مباراة الإياب، بعدما تعادل الفريقان 1-1 في لقاء الذهاب على ملعب سانت جيمس بارك الأسبوع الماضي.

كما يقترب النادي من الانتهاء من مشروع إعادة التطوير الضخم لملعبه الشهير كامب نو.