ألمانيا تلوح بعقوبات على الأندية لمواجهة عنف الجماهير

تواصل الولايات الألمانية الضغوط على رابطة الدوري الألماني والأندية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحظر الجماهير العنيفة، أو مواجهة تداعيات محتملة.

ولوّح وزيرا الداخلية في ولايتي نورث راين-وستفاليا وساكسونيا، هربرت رويل وأرمين شوستر، بإمكانية تحميل الأندية تكاليف تأمين الشرطة أو رفض منح تصاريح لإقامة الفعاليات الكروية، إذا لم تتخذ الرابطة والأندية خطوات أكثر حزماً لمعالجة مشكلات الجماهير في المباريات.

وقال شوستر في مقابلة مع مجلة «كيكر» اليوم الاثنين: «الإجراءات موجودة ضمن أدواتنا، وهي واسعة وعميقة، وتشمل التحصيل المالي، وحظر الفعاليات، والمزيد. هذه ليست تهديدات، بل عواقب منطقية».

ويتهم السياسيان الاتحاد الألماني لكرة القدم ورابطة الدوري الألماني بالتساهل مع المشاغبين، خاصة فيما يتعلق بحظر دخولهم إلى الملاعب.

وقال رويل: «هذا يغضبني بشدة. وإذا لم تكن الاتحادات الآن قادرة على تنفيذ ذلك على الأقل، وكانت فقط تؤجل الأمور لكسب الوقت، فهذا لا يزيد من مصداقيتها».

ويسعى المسؤولون إلى وضع قواعد جديدة أكثر صرامة لحظر دخول المشجعين المشاغبين إلى الملاعب بحلول منتصف يونيو / حزيران المقبل.