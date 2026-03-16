يونايتد يقترب من تحقيق الحلم وبيرلو يطرق أبواب دوري الكبار

اقترب يونايتد من تحقيق إنجاز تاريخي في دوري الدرجة الأولى، بعدما بات على بعد خطوات من حسم حلم الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، في موسم استثنائي قدم خلاله الفريق مستويات لافتة جعلته المرشح الأبرز لكتابة «معجزة كروية» بكل المقاييس، إذ يعد يونايتد، في حال صعوده، أول فريق من أندية المؤسسات يبلغ مصاف دوري الأضواء والشهرة، في إنجاز تاريخي يُحسب لمالكي النادي الوليد.

وواصل يونايتد مسيرته بثبات في صدارة الترتيب، مستفيداً من تعثر أقرب منافسيه، ليعزز الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه دبا الحصن إلى 7 نقاط، وبينه وبين صاحب المركز الثالث إلى 9 نقاط، ليقترب أكثر من تحقيق الهدف الذي وضعته إدارة النادي منذ بداية الموسم، وهو العبور إلى دوري الكبار.

وخلال المواسم السابقة كان الوصول إلى حاجز 60 نقطة يضمن التأهل، لكن ربما تختلف هذه الحسبة خلال النسخة الحالية، وذلك في ظل النتائج الجيدة التي يحققها يونايتد، الذي رفع رصيده إلى 43 نقطة إثر فوزه الصريح على الفجيرة بهدفين ضمن الجولة العشرين من دوري الدرجة الأولى.

واستغل فريق المدرب الإيطالي أندريا بيرلو غياب وصيفه دبا الحصن عن مواجهات هذا الأسبوع ليوسع الفارق في النقاط، كما استفاد أيضاً من هزيمة فريق الذيد صاحب المركز الثالث برصيد 34 نقطة أمام العروبة.

وتبقت ليونايتد تسع مباريات قد تكفيه خلالها خمسة انتصارات فقط لتحقيق التأهل وضمان الصعود رسمياً، وهو ما يمنح اللاعبين دافعاً مضاعفاً لإنهاء المهمة في أقرب وقت ممكن.

ويعود جانب كبير من هذا التفوق إلى العمل الفني الذي يقوده المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، الذي نجح في منح الفريق شخصية فنية واضحة تقوم على الاستحواذ وتنظيم اللعب وبناء الهجمات بهدوء، إضافة إلى الصلابة الدفاعية التي جعلت الفريق من أقل الأندية استقبالاً للأهداف في المسابقة.

ومنذ توليه المهمة، تمكن بيرلو من صناعة فريق متوازن يجمع بين الخبرة والشباب، الأمر الذي انعكس على النتائج الإيجابية المتتالية، وجعل يونايتد يحافظ على موقعه في القمة لفترات طويلة من الموسم، إلى جانب بلوغه المربع الذهبي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد تفوقه على أندية كبيرة على غرار الشارقة والوحدة، ليواجه العين يوم 22 الجاري ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

تعادلات خاسرة

وعلى مستوى قاع الترتيب لدوري الدرجة الأولى، واصلت الفرق التي تحتل المراكز الأخيرة نزف النقاط بعد أن انتهت مباريات الفرق الأربعة الأخيرة بأربع تعادلات.

فقد تعادل الاتفاق صاحب المركز الأخير مع الحمرية سلبياً في مباراة غاب عنها النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي عن القائمة، كما لم يدفع مدرب الفريق بالمهاجم أحمد خليل خلال اللقاء لعدم جاهزيته، بعدما انضم حديثاً إلى الفريق، ليرفع الاتفاق رصيده إلى 10 نقاط.

كما تعادل مجد الخامس عشر مع مصفوت الرابع عشر، ليحصل كل فريق على نقطة رفعت رصيد مصفوت إلى 16 نقطة ومجد إلى 14 نقطة.

وانتهت أيضاً مباراة الجزيرة الحمراء وغلف يونايتد بالتعادل السلبي.