إنجلترا تتصدر سباق المقعد الخامس في دوري أبطال أوروبا

يظل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وضع ممتاز للحصول على مقعد خامس في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لكن نتائج الأندية الأوروبية هذا الأسبوع قد تكون حاسمة في تحديد هوية الدوريات التي ستحصل على المقاعد الإضافية.

وفي السطور التالية تلقي وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» الضوء على هذا الملف.

كيف يمكن أن تحصل الدوريات على مقاعد إضافية؟

في كل موسم يمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ما يسمى بمقعد الأداء الأوروبي لدولتين حققت أنديتهما مجتمعة أفضل أداء خلال الموسم في البطولات الأوروبية.

ويضاف هذا المقعد إلى عدد المقاعد المخصصة لكل دولة عبر التأهل العادي، حيث تمتلك الدوريات الكبرى أربعة مقاعد عادة، ما يعني أن الحصول على مقعد الأداء الأوروبي يرفع العدد إلى خمسة.

كيف يبدو الترتيب حالياً؟

تتصدر إنجلترا تصنيف الدول لموسم 2025-2026، تليها إسبانيا في المركز الثاني، ثم ألمانيا في المركز الثالث.

كيف يتم تحديد ترتيب الدوريات؟

تُمنح النقاط لكل فوز أو تعادل في البطولات الأوروبية الثلاث: دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، بواقع نقطتين للفوز ونقطة للتعادل.

كما تُمنح نقاط إضافية للأندية التي تتأهل إلى الأدوار التالية، إضافة إلى مكافآت خاصة بالمراكز التي احتلتها الفرق في مرحلة الدوري، مع منح أفضلية أكبر لأندية دوري أبطال أوروبا.

وتُجمع النقاط التي تحصدها أندية كل دولة، ثم تُقسم على عدد الفرق التي شاركت بها تلك الدولة في البطولات الأوروبية مع بداية الموسم.

كيف تبدو المنافسة حالياً؟

لم ينجح أي من ممثلي إنجلترا الستة في دوري أبطال أوروبا في الفوز بمباريات الذهاب في دور الـ16، ويبدو أن أرسنال وليفربول فقط في وضع جيد نسبياً للتأهل إلى دور الثمانية، بعدما تعادل الأول وخسر الثاني بفارق ضئيل في مباراتيهما خارج أرضهما.

وفي الدوري الأوروبي، يتأخر نوتنجهام فورست أمام الفريق الدنماركي ميديتيلاند بعد مباراة الذهاب، بينما يبدو أستون فيلا في وضع جيد للتأهل بعدما فاز 1-صفر خارج أرضه على ليل الفرنسي.

أما في دوري المؤتمر الأوروبي، فما يزال مصير كريستال بالاس غير واضح بعد تعادله السلبي على أرضه مع أيك لارنكا القبرصي.

وتتأخر ألمانيا، صاحبة المركز الثالث، بفارق 33 نقطة خلف إنجلترا في الترتيب. ولا يزال خمسة من أنديتها السبعة الأصلية في المنافسة، من بينها بايرن ميونيخ الذي اقترب من التأهل إلى دور الثمانية في دوري الأبطال بعد فوزه الكبير على أتالانتا.

ومع ذلك، لا تمتلك الأندية الألمانية الأخرى أفضلية واضحة قبل مباريات الإياب، إذ يتأخر ثنائي الدوري الأوروبي شتوتجارت وفرايبورج في نتائجهما الحالية.