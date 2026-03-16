مدرب الترجي: الفوز على الأهلي بداية جديدة والحسم في القاهرة

أعرب باتريس بوميل، مدرب الترجي التونسي، عن رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه خلال الفوز 1-صفر على ضيفه الأهلي المصري في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمس الأحد، خاصة في الشوط الثاني، لكنه شدد على أن التأهل إلى قبل النهائي لم يُحسم بعد، وأن الفوز يمثل بداية جديدة لقمة الفريقين.

وسجل الجزائري محمد أمين توجاي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ليقود الترجي إلى فوز صعب في الدقيقة 73.

واحتسب الحكم الركلة بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، إثر لمسة يد على محمد هاني ظهير الأهلي.

واعترض لاعبو الأهلي، بطل القارة التاريخي برصيد 12 لقباً، بشدة على قرار ركلة الجزاء لعدة دقائق قبل تنفيذها.

وأوضح بوميل في مؤتمر صحفي عقب المباراة أن الترجي نجح في كسر سلسلة سلبية أمام الفريق المصري، بعد أن عجز عن التسجيل أو تحقيق الفوز خلال آخر ست مواجهات بين الفريقين، واعتبر أن الانتصار يمثل بداية جيدة فقط في هذه القمة بين الفريقين الكبيرين.

وأشار مدرب الترجي إلى أن فريقه قطع نصف الطريق نحو التأهل، وأن الحسم سيتحدد في مباراة الإياب التي ستقام في القاهرة الأسبوع المقبل.

وقال: «هذه النتيجة تفرض على اللاعبين التحلي بالتركيز والجاهزية من أجل إنهاء المهمة بنجاح. المواجهة لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات، لكن سنعمل على تقديم أداء قوي خارج الديار لضمان العبور إلى الدور المقبل».

وسيقام لقاء العودة على استاد القاهرة الدولي يوم السبت المقبل دون حضور جماهيري، تنفيذاً للعقوبة المفروضة على الأهلي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، بمنع جماهيره من حضور مباراتين مع تغريمه 60 ألف دولار، بسبب ما بدر منها أمام ضيفه الجيش الملكي المغربي في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة.