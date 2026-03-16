الأخضر ينقل معسكره من قطر إلى صربيا استعداداً لكأس العالم

قرر الجهازان الفني والإداري للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم نقل معسكر الفريق من قطر إلى صربيا، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن المنتخب سينتظم في معسكره خلال فترة التوقف الدولي ما بين 23 و31 مارس / آذار الجاري، حيث سيبدأ المعسكر في مدينة جدة السعودية قبل الانتقال إلى صربيا.

وسيستضيف المنتخب السعودي نظيره المصري في مباراة ودية يوم 27 من الشهر ذاته في مدينة جدة، ثم سيحل ضيفاً على منتخب صربيا بعد ذلك بأربعة أيام.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة بكأس العالم، إلى جانب منتخبات إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر.