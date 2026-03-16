ودية مصر والسعودية في جدة بعد إلغاء مهرجان قطر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن منتخب الفراعنة سيواجه نظيره السعودي ودياً في 27 مارس الجاري في مدينة جدة، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا الشمالية.

وقال الاتحاد المصري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «توصل الاتحاد المصري لكرة القدم ونظيره السعودي إلى اتفاق يقضي بإقامة مباراة دولية ودية بين المنتخبين الشقيقين يوم 27 مارس الحالي في مدينة جدة بالسعودية، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026».

وأضاف الاتحاد: «يأتي هذا اللقاء في إطار توفير أفضل إعداد للمنتخب الوطني الأول قبل خوض البطولة».

وكان من المقرر أن تخوض مصر مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا في قطر هذا الشهر، على هامش مهرجان كروي كان سيشهد إقامة مباراة «فيناليسيما» بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، إسبانيا والأرجنتين، قبل أن يتم إلغاء المهرجان بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وعبر الاتحاد المصري عن خالص شكره وتقديره للاتحاد القطري لكرة القدم على مبادرته بتنظيم هذا المهرجان، مقدماً دعواته بالأمن والسلامة لكافة أنحاء الوطن العربي.

وتخوض مصر منافسات كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ضمن المجموعة السابعة، التي تضم أيضاً منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وأكد الاتحاد السعودي عبر حساباته الرسمية موعد مواجهة مصر في جدة، كما كشف عن مباراة ودية ثانية أمام صربيا في 31 مارس في بلجراد.

وقال الاتحاد في بيان: «قرر الجهازان الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول نقل المعسكر الإعدادي، والذي كان من المقرر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة خلال فترة "أيام الفيفا" من 23 إلى 31 مارس الجاري، ليقام في جدة وجمهورية صربيا».

وأضاف: «يثمن الاتحاد السعودي لكرة القدم مبادرة الاتحاد القطري لكرة القدم بتنظيم مهرجان كرة القدم خلال فترة التوقف الدولي، مؤكداً أن مثل هذه التجمعات تسهم في تطوير كرة القدم ورفع جودة البرامج الإعدادية للمنتخبات».

وأوقعت قرعة كأس العالم منتخب السعودية ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر.

وأثرت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران على دول الخليج، مما أدى إلى تعطيل حركة السفر في بعض أكثر مراكز النقل ازدحاماً في العالم، وإلغاء عدد من الفعاليات الرياضية بسبب مخاوف أمنية.

وكان من المقرر إقامة مباراة إسبانيا بطلة أوروبا والأرجنتين حاملة لقب كأس كوبا أمريكا في 27 مارس على استاد لوسيل بالدوحة، حيث كان سيحظى المشجعون بفرصة مشاهدة ليونيل ميسي في مواجهة لامين يامال.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه أجرى نقاشات مع الجهات المنظمة في قطر، وخلص إلى عدم إمكانية إقامة المباراة بسبب «الوضع الراهن» في المنطقة.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيانه: «يشعر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمنظمون بخيبة أمل كبيرة لأن الظروف والتوقيت حالا دون تمكن الفريقين من التنافس على هذه الجائزة المرموقة في قطر».

وقالت اللجنة المنظمة المحلية في قطر إن اضطرابات المجال الجوي وقيود السفر أدت إلى إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم، حيث كان من المقرر أن تلعب الدولة المضيفة ومصر والسعودية وصربيا مباريات ودية هذا الشهر.

وأعلن الاتحاد الصربي لكرة القدم لاحقاً أن المنتخب الأول سيحل ضيفاً على إسبانيا يوم 27 مارس، ويستضيف السعودية بعدها بأربعة أيام.