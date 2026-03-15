علاء زهير يغيب عن الوحدة 6 أسابيع.. وبيمنتا يبتعد عن «الكلاسيكو» للمرة الثانية

أثبتت الفحوصات الطبية إصابة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، لوكاس بيمنتا، بالتواء في كاحل القدم، ليتأكد غياب اللاعب عن مباراة العين المرتقبة، بعد غدٍ، الثلاثاء، في «الكلاسيكو»، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة 20 من دوري المحترفين.



وكان بيمنتا قد تعرض للإصابة في مباراة الوحدة وبني ياس التي انتهت لمصلحة الأخير بهدف دون رد في الجولة الماضية، بعد تدخل قوي من لاعب خط الوسط، يحيى نادر، طرد على إثرها بقرار من حكم المباراة بعد تدخل تقنية الفيديو.



وأكدت الفحوصات أن بيمنتا سيغيب عن المشاركة مع الفريق لمدة أسبوعين قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، ومن المفارقات أن اللاعب سيغيب ولأول مرة عن مباراتي «الكلاسيكو» أمام العين في الموسم، وذلك بعدما حرمه الإيقاف لتراكم الإنذارات من المشاركة في مباراة الدور الأول التي انتهت بالتعادل 2-2. وتعد إصابة بيمنتا ضربة موجعة أخرى لدفاع الوحدة، بعد أن تأكد غياب علاء الدين زهير مجدداً للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية.



وعاودت الإصابة علاء زهير بعد عودته من إصابة طويلة في كاحل القدم مع المنتخب الوطني، إذ أنهى برنامج العلاج والتأهيل، وعاد للمشاركة مع الوحدة في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام عجمان، لكنه شعر بآلام في العضلة الأمامية، قبل أن يتعرض بسبب العودة السريعة للإصابة بتمزق في العضلة خلال التدريبات سيواصل الغياب بسببها لنحو 6 أسابيع.



وينتظر أن يعوض غياب بيمنتا وزهير عن «الكلاسيكو»، النيجيري المقيم فافور أوغبو في مركز قلب الدفاع بجانب ساشا إيفكوفيتش.

يذكر أن الوحدة تراجع إلى المركز الرابع في دوري المحترفين بعدما توقف رصيده عقب الخسارة من بني ياس عند 34 نقطة، بفارق 17 نقطة عن العين المتصدر.