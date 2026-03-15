دامير كرزنار: خورفكان تنتظره مواجهة صعبة أمام الجزيرة

أكد الكرواتي دامير كرزنار مدرب خورفكان صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام الجزيرة في الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين وذلك مساء غد الإثنين، مشيراً إلى أن «النسور» سيواجه فريقاً منظماً يعيش فترة مميزة بعد تحقيقه أربعة انتصارات متتالية في المسابقة.



وقال كرزنار: إن الجزيرة يمر بحالة فنية جيدة ويحتل مركزاً متقدماً في جدول الترتيب، ما يزيد من صعوبة اللقاء، لافتاً إلى أن خورفكان يدرك تماماً أهمية المرحلة المقبلة في ظل موقعه الحالي في جدول الدوري. ويحتل خورفكان المركز العاشر برصيد 20 نقطة، ولا تزال وضعيته ضمن الفرق المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، حيث قد يحتاج الفريق إلى نحو 9 نقاط لتأمين بقائه في دوري الكبار، مع إمكانية زيادة أو نقصان هذا الرقم وفق نتائج بقية الفرق المنافسة على البقاء.



وأضاف مدرب خورفكان: «ندخل جميع مبارياتنا المقبلة بشعار الفوز وحصد النقاط الثلاث، فالفريق تعادل سلباً أمام دبا في الجولة الماضية، لكن هناك رغبة حقيقية لدى اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية في ملعب محمد بن زايد».

وشدد كرزنار على ضرورة التركيز العالي طوال مجريات اللقاء، مطالباً لاعبيه بتجنب الأخطاء التي قد تكلف الفريق الكثير في مثل هذه المواجهات المهمة.



من جانبه، وصف الحارس أحمد حمدان قائد خورفكان المباراة بالمهمة للفريق، مؤكداً أن المستوى المميز الذي يقدمه الجزيرة في الفترة الأخيرة سيضع «النسور» أمام تحدٍ كبير. وقال: «ندرك صعوبة اللقاء، لكننا كلاعبين تعاهدنا على تقديم أفضل ما لدينا والعودة بنتيجة إيجابية من ملعب محمد بن زايد في أبوظبي. سنقاتل داخل الملعب لإسعاد جماهيرنا والظهور بصورة قوية تمنحنا الفرصة لحصد النقاط الثلاث».