شباب الأهلي يحل ضيفاً ثقيلاً على دبا في الجولة 20 لـ «دورينا»

يحل شباب الأهلي وصيف دوري المحترفين ضيفاً ثقيلاً على دبا الفجيرة خلال المباراة المهمة التي تأتي لحساب الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء غدٍ الاثنين، ويدخل كل فريق مواجهة الغد بطموحات مختلفة وهدف واحد هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وتبدو رغبة شباب الأهلي كبيرة بتحقيق الانتصار لاسترداد الصدارة من العين ولو بشكل مؤقت، ويعيش الفرسان فترة جيدة وأياماً مميزة في المسابقة بعد تحقيق الفريق للفوز بخماسية على كلباء خلال الأسبوع الـ 19، وهناك رغبة كبيرة وسط لاعبي شباب الأهلي لمواصلة نغمة الانتصارات وتكرار نتيجة الذهاب على دبا بعد تحقيق الفوز عليه بنتيجة 7-0 أكبر هزيمة في الدوري هذا الموسم.



في المقابل، يدخل دبا صاحب الأرض مباراة اليوم وهو في المركز الرابع عشر والأخير برصيد 14 نقطة، ويحتاج النواخذة إلى عدد كافٍ من النقاط لتجنب الانزلاق نحو هاوية دوري الأولى، وعاد دبا قبل أيام من ملعب خورفكان بتعادل ثمين، ويتطلع مدرب الفريق ماريوس بانايت إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفرسان غداً، لكن المهمة فيما يبدو لن تكون سهلة على دبا في ظل النتائج اللافتة التي يحققها شباب الأهلي في الدوري، والذي لم يخسر إلا مباراة واحدة طوال مسيرته بدوري المحترفين.



بدوره، أكد باولو سوزا المدير الفني لشباب الأهلي، أن الفريق يستعد بتركيز كبير لمواجهة دبا، مشيراً إلى أن المنافس يمتلك ثنائيات قوية وشراسة في اللعب مع قدرة كبيرة على تنفيذ الهجمات المرتدة، الأمر الذي يتطلب أعلى درجات التركيز، إضافة إلى الذهنية العالية والرغبة في الفوز للحفاظ على هوية الفريق داخل الملعب.

وأوضح المدرب أن سرعة الأداء وتنفيذ أسلوب اللعب الخاص بالفريق أمران أساسيان لتجنب أي صعوبات خلال المباراة، مضيفاً: "أكبر منافس لنا يبدأ من ذهنيتنا وعقليتنا نحن، لذلك يجب أن نكون في أفضل حالاتنا.



وأشار سوزا إلى أن نتيجة المباراة السابقة أمام دبا لا يمكن الاعتماد عليها، مؤكداً أن مواجهة الإياب ستكون مختلفة تماماً، وأن تحقيق الفوز يتطلب التواضع والعمل الجاد وإظهار الرغبة في الانتصار في كل أوقات المباراة، مع احترام كامل للمنافس والسعي لصناعة الفرص وتسجيل أهداف أكثر من المنافس.



من جانبه قال ماريوس بانايت مدرب دبا: تنتظرنا مباراة صعبة أمام نادي شباب الأهلي، الذي يُعد من أفضل الفرق في الدوري، ويمتلك خيارات كبيرة على مستوى قائمة اللاعبين، لافتاً إلى أن المرحلة الماضية خصصت لاستشفاء اللاعبين، بعد خوض الفريق لعدد كبير من المباريات خلال فترة قصيرة، وكشف عن غياب أكثر من لاعب مؤثر عن المواجهة بداعي الإصابة، وأكد أن جمهور دبا لا يحتاج بطاقة دعوة وننتظر حضور أعداد كبيرة من الجماهير لتشجيع وتحفيز اللاعبين من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية.